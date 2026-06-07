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賽馬會運算思維教育計劃 正式引入柬埔寨料惠3萬生

教育新聞
更新時間：21:22 2026-06-07 HKT
發佈時間：21:22 2026-06-07 HKT

賽馬會慈善信託基金於2016年策劃及捐助「賽馬會運算思維教育」計劃（CoolThink@JC），獲本港教育局於2023年發展為教材，並納入創新科技教育課程單元，惠及本港公帑資助小學超過10萬名高小學生。去年基金與柬埔寨教育、青年和體育部簽署合作備忘錄，將相關課程引進當地小學，並於日前在金邊舉行「運算思維教育實施啟動禮」，象徵計劃正式引入柬埔寨，預計可惠及當地約3萬名學生及500名教師。

冀助推動教育體系轉變

CoolThink@JC的課程教材將引入柬埔寨100間公立學校，預計惠及約3萬名學生及500名教師。馬會提供
CoolThink@JC的課程教材將引入柬埔寨100間公立學校，預計惠及約3萬名學生及500名教師。馬會提供
透過翻譯教材，計劃不僅讓當地學生受惠，更期望透過教師專業培訓及家長工作坊，延伸影響力。
透過翻譯教材，計劃不僅讓當地學生受惠，更期望透過教師專業培訓及家長工作坊，延伸影響力。

根據合作計劃，CoolThink@JC的課程教材將於2025至2028年間引入當地100間公立學校，惠及約3萬名學生及500名教師。是次合作旨在提升學生的運算思維及解難能力、協助縮窄數碼鴻溝，支持當地教育體系的發展；同時促進香港與柬埔寨教育工作者之間的知識交流，以推動未來的研究協作及學生交流等合作項目、提升教學質素，並創造更具包容性和有效的學習環境。

延伸閱讀︰港大創新學院上月成立 辦跨學科理學士課程 院長蘇國希：冀培訓「以人為本」解難人才︱專訪

香港賽馬會慈善信託基金信託人胡家驃在啟動禮上，歡迎柬埔寨教育部正於當地推展逐計劃的教學模式。他表示共融教育是馬會的重點範疇之一，尤其在科技迅速發展的時代，學生必須具備數碼技能以應對未來挑戰，而這正是推行CoolThink@JC計劃的初衷。

他相信計劃不僅讓學生受惠，更透過教師專業培訓及家長工作坊，將影響力延伸，推動整體教育體系的轉變；而是次合作亦源於雙方的共同承諾，讓大眾皆能公平享有優質教育的機會，實踐國家「一帶一路」倡議，加強國際貿易、互聯互通與經濟增長，同時為跨地域教育合作奠定基礎，包括協作研究及學生交流項目，從而有助啟發亞洲各地學生參與具影響力的學習。

延伸閱讀︰城大與哈薩克簽備忘錄 深化學術創科等合作

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