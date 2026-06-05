「爆粗校長」病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱

屯門新會商會中學日前解僱在新加坡遊學團公開「爆粗」的校長李卓興（見圖），直斥其行為「粗鄙」，損害教師專業形象及破壞學校聲譽。據悉李卓興隨團返港後一直告病假，期間被停職及解僱。曾處理「興德學校風波」，解僱時任校長陳章萍的校政專家雷其昌指，如僱員涉及嚴重失當，即使病假期間亦可被解僱。至於公積金方面，他指要視乎教育局審視個案後決定，相信未至於完全喪失。

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屯門新會商會中學日前解僱在新加坡遊學團公開「爆粗」的校長李卓興，直斥其行為「粗鄙」。 資料圖片

料政府公積金未必全失

消息指，李卓興隨團從新加坡返港後，一直告病假。校方日前發表聲明，證實引用《僱傭條例》第9條，即時解僱及停止李卓興的職務，不給予代通知金。退休校長雷其昌指，李卓興的言行屬嚴重失當，更損害香港的國際形象，形容個案「大鑊過陳章萍」，校董會行動果斷。他憶述，當年以嚴重過失為由解僱陳章萍，她亦正放取有薪病假，當局在諮詢法律意見確認並無不妥，認為李卓興在病假期間被停職及解僱，情況相若，「並非告病假就炒不得」。

退休校長雷其昌指，李卓興屬嚴重失當，認為在病假期間被停職及解僱，做法合適。 資料圖片

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至於公積金方面，雷其昌指須視乎當局負責教師操守的內部專責小組審視個案後，建議懲處與跟進行動而定。他相信公積金的政府贈款將按比例扣減，未必完全喪失。翻查資料，李卓興在22/23學年起擔任新會商會中學校長，當時全校開設17班，職級為二級中學校長；隨着該校在23學年增至18班，獲升為一級校長，估計他在解僱前月薪逾13萬元，即總薪級表第47點。

本報記者

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