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港大創新學院院長蘇國希：本港創科起步較遲 料能急起直追︱專訪

教育新聞
更新時間：07:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-05 HKT

今時今日，「創新」成為不少人掛在嘴邊的口頭禪。香港大學創新學院院長蘇國希直言「別為創新而創新」，強調創新之道不在於運用新科技，而是利用創意力，創造新的事物，連接人的需要，解決問題。他認為本港具備創新的元素，然而在創科路上起步較遲，但相信仍能急起直追，皆因「我們具備很多優勢」。

「別為創新而創新」

「以人為本」是蘇國希在專訪多次重複的關鍵詞，他強調好的創新未必與科技結合，但要結合到「人的需要」。他以椅子為例，為讓用家坐得安全，可以簡單地把椅子由四腳改為五腳，「即使沒有加入科技元素，它也是好的創新」。他強調科技固然重要，但欠缺人的因素，無法接軌到人的需要，便會失去原意，形容不論高科技、低科技或無科技（Hi-Tech, Low-Tech, No-Tech），「以人為本」始是創新重點。蘇國希不諱言，自己主張與社會一般理解也許不同，但認為「只是大家無法即時聯想到這個角度」。

延伸閱讀：港大創新學院上月成立 辦跨學科理學士課程 院長蘇國希：冀培訓「以人為本」解難人才

近年香港更提倡創新科技，蘇國希形容香港社會變化急速，「從來都是一個好創新的地方」，但坦言創科因為起步稍遲而處於下風。他認為問題不在於資源或技術不足，而是本港社會風氣，反問社會能否接納年輕人花時間鑽研創科。鄰近本港的深圳，創科發展一日千里，蘇國希坦言當地所以做到，正是願意給予青年人時間、空間與鼓勵，讓他們敢於嘗試。

他認為，本港社會移風易俗仍然需時，他對前景感到樂觀，相信善用優勢，可讓本地創科發展更上一層樓。

延伸閱讀：第五屆「香港創科展」接受公眾登記免費入場 近120隊中小學隊伍展示結合AI創意發明

記者 歐文瀚 實習記者 張駿宏

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