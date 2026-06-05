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港大創新學院上月成立 辦跨學科理學士課程 院長蘇國希：冀培訓「以人為本」解難人才︱專訪

教育新聞
更新時間：07:30 2026-06-05 HKT
發佈時間：07:30 2026-06-05 HKT

本港正致力發展為國際創新科技樞紐。香港大學上月成立創新學院，創院院長蘇國希接受本報專訪指，期望培訓出「以人為本」、通過創出新事物為社會解決問題的學生。新學院已開辦「理學士（創新與科技）」課程，蘇國希指將面見所有報讀學生，了解他們以往創新和創作的歷程，只要符合資格，即使成績稍遜，仍有機會入讀。

收生着重敢於嘗試

港大創新學院由工程學院、建築學院、經管學院和理學院共同建立，蘇國希指着重跨學科推動合作，培養學生以科技解難，「教育學院學生可能想做創新項目，但以往缺乏相關支援，現在就能做到」。學院已於即將竣工的Tech Landmark建立工作坊，安排學生上課與實作，目前有首批38名學生。他指校長張翔前年提出強化大學教育，讓學生更接近社會，成為建立創新學院的契機，「現在對人才的需要在改變，上世紀70至80年代社會需要專業人才，但現在世界需要更廣闊的知識」。

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創新學院開辦「理學士（創新與科技）」課程，蘇國希強調，課程要求學生運用各種技術提出方案，解決「越來越真實、越來越長」的問題。他以「創新促進社會影響」新課程為例，讓學生與不同機構合作，了解各自面對的困難，從零開始設計解決方案，從中學懂如何運用不同技術，達到雙贏；例如課堂早前安排學生製作多台「送餐機械人」。蘇國希形容，創新就是找出新方法解決問題，「『創』是造一件東西，『新』就是做一件新的事，所以是要做到一些事出來才叫創新」。

有學生研軟件防「寒背」

港大作為本地頂尖大學，收生成績數一數二，但蘇國希指，創新學院看重學生是否敢於嘗試，多於創科比賽與公開試成績，「有些學校或家庭會要求學生參與相關比賽，但他們可能完全不喜歡，相對因為喜歡這些活動而廢寢忘餐，導致考不到試的『衰仔』，我們會更想要這些『衰仔』」。他指報讀學生均須接受面試，了解他們的創作過程，只要通過面試，符合港大的最低收生要求，便有機會獲取錄。

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他尤其印象深刻的是一名來自哈薩克的學生，在面試展示自行研發、監測平板電腦用家有沒有「寒背」的軟件，蘇國希形容他有能力，也是自願製作，甚至打算藉此建立自己的初創企業，「看到他是真的有事想做」，這些特質正是創新學院所樂見。

執掌創新學院的蘇國希，在2007年加入港大工程學院，他笑言自己在系上推行「古靈精怪」項目聞名，在教學上推行「專題學習」，曾要求一年級生組建複雜的魯布．戈德堡機械（Rube Goldberg machine），以教授程式設計、數學、迴路等工程學基礎知識。

記者歐文瀚 實習記者張駿宏

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