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巴黎學院捲販賣簽證醜聞 恒大終止合作 嶺大正檢視

教育新聞
更新時間：07:45 2026-06-04 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-04 HKT

法國私立教育機構巴黎學院捲入販賣簽證醜聞，與該校合作開辦課程的恒生大學，證實在3月決定終止與該校合作，首屆教學課程亦已完成。至於合辦工商管理博士（藝術及文化管理）雙學位課程的嶺南大學，則正檢視與巴黎學院的合作協議。

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有報道指，巴黎學院涉嫌以招收國際學生為名販賣簽證，作誤導宣傳，頒授學位只屬職業導向的技能證書，未獲法國教育部認可。院校的控股公司亦陷入高額的債務危機，有子公司遭法庭頒令破產，而旗下私校亦被揭發有高層挪用公款。本港的恒生大學受巴黎學院委託開辦針對本科生的「教育領導與管理專業培訓課程」，恒大回應指，跨學科學院在檢討委託安排後，決定終止與巴黎學院合作，強調重視合作夥伴的質素及聲譽，嚴格按照既定學術及管治機制，審慎管理所有課程及合作項目。

恒大：重視夥伴質素聲譽

恒大指，由巴黎學院按其自身制度負責招生、錄取及後續升學安排。恒大不參與有關課程的招生或錄取決定，從未就任何升學結果作保證或承諾。學生修畢課程後，按個人情況自行規劃其後升學或發展安排；強調課程既非恒大頒授學歷，亦不屬本港資歷架構（QF）認可課程。翻查資料，該課程在2月9日舉行閉幕禮與歡送派對，共有21名學生與6名課程導師出席。

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嶺南大學亦提供與巴黎學院的工商管理博士（藝術及文化管理）雙學位課程，但只取錄後者學生。嶺大指，正檢視與巴黎學院的合作協議，目前未安排學生入讀或銜接巴黎學院舉辦的任何課程。

本報記者

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