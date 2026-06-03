科大研HKGAI推全港首個生產力超級智能體 郭毅可：新版本「懂香港話、講香港話」

港產人工智能語言模型「HKGAI」昨發布最新版本，並推出首個達到生產力級別的超級智能體（AI Agent），標榜大幅提升運算效率，增加AI智能助理「港話通」流暢度及執行能力。科技大學首席副校長郭毅可形容，新版本「懂香港話、講香港話」，輸出的內容能貼合香港文化，目標是成為最懂香港政企業務的「數字香港人」。

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「港話通」累積近75萬用戶

由科大牽頭的香港生成式人工智能研發中心，所研發的「HKGAI V3」昨正式發布，新版本進一步加強支援香港語境、行業場景及實際應用需求，大幅改善運行效率，語元（Token）壓縮率提升10倍，智能體持續運行時長增加近百倍。中心在宣傳短片中，示範以新模型製作首次公開募股（IPO）簡報、小遊戲、稅單、報稅表等。中心亦推出本港首個達到生產力級別的超級智能體「Agent Workshop」，用戶只需發出指令，智能體即可自主拆解任務、調任工具，將想法轉為成果，測試中可在無干預情況下穩定運行28小時。

港產AI智能助理「港話通」推出以來，累積近75萬名註冊用戶。提升至「HKGAI V3」後，將增加「港話通」對話流暢度及任務執行能力；政府能實現語音查詢、會議紀錄自動生成到政府公文撰寫的全自動化，並降低企業與科研機構開發自定義智能體的門檻，加速商業化應用。

目標成政企「數字香港人」

科大首席副校長、研發中心主任郭毅可指，「HKGAI V3」的目標是讓AI支援多步工作流程、降低推理延遲、減少不必要思考及深化對香港語言文化、語境的理解，讓模型更成事、更高效、更睿智及更本地。郭毅可形容，新版本「懂香港話、講香港話」，而且懂得字詞的語境，對本地文化的理解更多，輸出的內容能貼合香港文化。

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郭毅可形容訓練大模型相當於「養育孩子」，即使參數再大，若沒符合本地法規與人文社會環境的價值觀，就無法「懂分寸」。他指單純論技術參數已失去意義，拉開差距的是本地化與安全合規，「HKGAI V3」的目標是成為最懂香港政企業務的「數字香港人」。

孫東：掌握香港獨有語境

創新科技及工業局局長孫東在發布會指，此款以本地數據訓練的AI模型，不但能處理兩文三語，更深刻掌握香港獨有的語境、文化，能靈活處理本地化、多元化的應用場景，真正了解香港市場所需。他對本港在AI科技浪潮中走向前列感到自豪，期待新模型能讓香港用家能有更優質、地道的智能體驗。

他提到政府正全力推展全民AI培訓，盼通過科普教育提升大眾對AI認知與應用能力。

記者 高俊謙

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