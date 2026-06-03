中大63一年生海南「上天下海」考察 了解航天生物等領域發展

中文大學透露，該校校企合作教育計劃「在學．在職計劃」（Co-op@CUHK）於5月19至22日期間，帶領63名就讀「跨學科數據分析及X雙主修」課程的本科一年級學生前往海南考察、參訪多個重要科研重地，以了解當地航天科技等國家重點產業、深海科技及生物科技等新興領域的發展。率領考察團的中大副校長（教育）金國慶表示，希望與海南政府及當地企業合作，一同培養未來人才。

四日三夜參訪多個地點

一行人於海口雲洞圖書館出席「當青春遇上自貿──瓊港青年共話自貿」交流活動，就兩地合作的機遇展開交流。

考察團於文昌航天超算中心大堂，觀賞模擬火箭升空影片。中大提供

考察團成員參觀三亞崖州灣科技城，了解當地創科發展。

行程最後一站為海南華研膠原科技股份有限公司，一行人從中了解膠原蛋白肽的研究與創新成果。

為把握海南市場的發展機遇，Co-op@CUHK舉辦為期四日三夜的「上天下海」考察團，帶領學生參訪當地多個重要科研重地；而適逢首位港產載荷專家黎家盈博士升空，活動亦讓學生親身了解當地航天科技等國家重點產業的發展。

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中大表示，考察團先到訪三亞崖州灣科技城，深度考察深海科技及南繁育種（借助海南暖冬加快作物育種周期）等前沿領域；翌日參觀海南商業航天發射場，親身走進發射站，詳細了解發射場的建設、營運、發射任務籌備，以及航天產業的發展規劃。

考察團亦到訪海口雲洞圖書館，參加由海南省委全面深化改革委員會辦公室（自貿港工委辦），海南省委宣傳部及海南大學協辦的「當青春遇上自貿──瓊港青年共話自貿」交流活動，與海南大學師生代表就兩地合作機遇進行交流。一行人亦前往海南華研膠原科技股份有限公司，近距離了解膠原蛋白肽的研究與創新成果，以及在透明車間觀看整個生產流程。

多名學生稱得着良多

中大跨學科數據分析及計算機科學與技術專業學生的陳柔妤指，未踏足海南前對當地印象僅限於國際化的旅遊城市，但考察團帶來截然不同的體驗，「我發現海南在金融、科技及貿易等方面均蓬勃發展，現正認真考慮日後來這裡發展和實習。」跨學科數據分析及工商管理學士綜合課程學生陳浩謙認為，有幸親身考察海南商業航天發射場及文昌航天超算中心，讓他深切感受航天與大數據深度融合的趨勢，期盼未來能赴當地實習，從事衞星數據分析與跨境數據流動研究，為國家航天產業作出貢獻。

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跨學科數據分析及電子與計算機工程學生黃思源形容，在海南自貿港建設中看到專業融合的巨大價值，指當地聚焦數字經濟、人工智能等前沿領域，並透過智慧監管及大數據治理推動產業升級，與其所學的跨學科數據分析及電子與計算機工程專業契合，並深刻體會到海南自貿港的高水平發展。

率領考察團的中大副校長（教育）金國慶，對帶領63位大學一年級學生往海南考察表示高興，相信對學生來說是非常好的啟發，希望跟海南政府及當地企業合作，一同培養未來的人才，並希望跟不同機構更深入合作。

本報記者

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