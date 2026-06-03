小一統一派位2026︱多名家長油麻地叩門 大致滿意教局「提早放榜」處理

小一統一派位今日公布結果，不少家長為希望子女就讀更理想學校而四出「叩門」。在油蔴地天主教小學，今早9時開始接收報名表，僅首一小時已有十多名家長前往叩門，有家長直言今年即使派位滿意率高，但子女派位結果仍令人失望；亦有家長稱子女已獲派首志願或已獲直資學校取錄，但仍希望前來碰運氣。對於教育局誤於昨天向家長提早發放派位結果，受訪家長均表示派位結果不變，亦大致滿意當局的處理。

獲派青衣首志願 仍往港九叩門

未到早上9時，已有數名家長在油蔴地天主教小學校門外等候。排第三的林先生直言，子女被派到第九志願的獻主會小學，「新聞也說（滿意度）達到八成多至九成，就算怎樣差應該都獲派三四五志願，沒想過會派得這樣差。」他表示妻子是油蔴地天主教小學的舊生，並為子女填為第一志願，但也不獲取錄，希望過來再嘗試。

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與丈夫一同前往交表的方太亦稱兒子派位結果未如理想，只獲派第五志願的同區學校，將前往首兩志願的學校叩門，包括第二志願的油蔴地天主教小學。對於叩門成功與否，方太表示「隨緣」，且不會特別催谷，因認為中小學壓力將相當大，兒子不需要過早面對，「成長以快樂為主」。

就「提早放榜」查詢 教局覆稱「今日為準」

另一邊廂，也有家長渴望子女更上一層樓。

家住青衣的馮女士稱，自己每月為兒子花近8000元為兒子「增值」，今日雖獲派第一志願的同區學校，但因認為港九地區學校的排名較好、升中學位較為吸引，故計劃前往港九地區的5間學校叩門。她承認叩門競爭或相當激烈，如果叩門失敗將安排兒子先就讀獲派學校，日後再考慮插班至市區。

另一名陳女士透露，兒子已獲直資的優才（楊殷有娣）書院小學部取錄，故未有參與統一派位，但仍希望安排兒子前往約6間學校叩門，主要想測試他的能力，「如果有更好的官津取錄，就可能會放棄原本的」，惟不會對兒子施壓。她指身邊不少家長亦對派位結果感緊張，但相信「大家都在忙」，稍後才去了解他們的情況。

趙女士表示兒子獲派同區的第二志願，坦言感到「少少失落」，但仍比第三或第四志願好，計劃分別到油蔴地天主教小學和油蔴地天主教小學（海泓道）叩門，對兒子「有信心」。內地家長溫女士指女兒獲派第四志願的油麻地基道小學，對此心情如「天塌下來一樣」，坦言對叩門抱持嘗試的心態，不敢奢望太多，但承認希望「望子成龍」，故如叩門失敗，會嘗試下學年安排女兒插班至更好的學校。

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教育局因操作偏差，錯誤於昨天向家長提早發放派位結果，今日受訪的家長均表示昨日與今日收到的派位結果一致，且大致滿意當局的處理。方太表示昨日收到短訊時已即時向教育局查詢，並獲對方回覆稱以今日的公布為準，「都不需要等新聞報道」。馮女士對當局錯誤發放訊怭有點愕然，而收到後不久家長群組內已有家長向當局查詢，「政府也很快發放訊息叫我們不要理會（昨日的結果）」。趙女士直言昨日收到訊息時大為震驚，心知不妙，故昨晚已為叩門作好準備。

本報記者

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