蘇慧音研AI教育平台 助學生向教師「求救」 重踏校園不諳課堂內容 啟發創科點子

在東京奧運為港隊勇奪乒乓球女團銅牌的蘇慧音，從運動場走進校園，一度遇到不諳課堂內容的困境，啟發她與同學研發人工智能（AI）教育系統StashTag，方便學生向教師「求救」之餘，也協助教師重點「補底」。去年因傷退役的她坦言，自己難再重踏賽場或擔任教練，希望通過營運初創企業，摸索未來方向，考慮投身運動科技行業。

傷患惡化促使轉型

蘇慧音直言，在AI時代下教育學習模式變化非常快，團隊需要持續了解不同學生的需要。歐文瀚攝

蘇慧音笑言，最初選讀物理系是因為自己想當太空人。

科大昨日的「獨角獸日」有超過160間初創企業展示科研成果。

在科大物理學系就讀四年級的蘇慧音，22年經科大「學生運動員入學計劃」入讀理學院，主修物理系。她坦言入學後雖然仍有參與比賽，但實際上已長期受肌張力失調影響，嚴重影響訓練，最終在去年11月宣布退役。她坦言，自己對乒乓球仍有熱誠，但已不可能擔任教練，「因為神經傷的問題，我連拿球拍的手也控制不到」，即使陪伴他人打球也不行，「有時看到年輕一點的隊員，我可以指點他們，但每次示範時（傷勢）都會惡化，這神經傷患惡化了是回不了頭」。

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傷患讓蘇慧音「斬掉退路」，趁年輕摸索其他路向，她笑言最初選讀物理的原因是想成為太空人，「奧運獎牌都拿到了，還有甚麼做不到的呢？」在體壇的經歷，令她考慮投身運動科技行列，曾製作記錄訓練情況的手帶原型，期望未來在商業性和人文關懷之間，尋找平衡，「運動員始終是理想主義的人，也要學習怎樣去營運生意」。

在科大「獨角獸日」展示的StashTag，概念與蘇慧音在科大的經歷有關。15歲選擇輟學投身全職運動員的她，一度適應不到大學課程，「我當時上一個半小時課，全程沒睡覺，但下課時甚麼也不明白」，她笑稱想有「求救按鈕」通知老師自己不諳所學，相信不少學生面對同樣困難，「知識是環環相扣，如果一個地方不明白，後面的也會像骨牌般不懂。」

生成筆記鞏固所學

她通過「設計思維」課程結識隊友、計算機科學及工程學系學生潘子恆，兩人從零開始學習設計平台，去年9月才正式推出，並在科大和3間中學試用。StashTag容許學生於上課時按鈕向老師示意不明白，系統會通過即時錄音及AI分析功能，自動生成對應授課內容的筆記，供學生閱覽，也能生成問題協助學生鞏固所學。

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系統又會即時統計學生不懂課堂哪些部分，讓老師及時加強針對性的講解，或輔導稍遜的學生。平台幾乎靠人手編碼建成，負責整個平台「骨幹」如保安及營運的潘子恆補充，所有可視的編碼均經人手檢查，確保非必要的用戶資料不會外洩。

系統今年9月將加設與內置AI互動的功能，蘇慧音期望，學生不會亂用坊間AI軟件，「（系統）AI會與學生一同上課，所以會知道老師授課的內容」。她直言AI時代下，教育學習模式變化非常快，團隊需要持續了解不同學生的需要，計劃使用中學文憑試課程內容訓練系統，令AI生成的內容更貼近課堂需要。

記者 歐文瀚

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