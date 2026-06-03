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中大醫科生受祖父啟蒙 參與醫療科研獲獎

教育新聞
更新時間：07:30 2026-06-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-06-03 HKT

香港青年協會主辦的「創新科技獎學金」昨舉行頒獎禮，向25名本地大學生頒發最多15萬元獎學金，資助他們到海外或內地深造。有醫科生見證祖父在內地小鎮行醫，在學習新技術後顯著提升醫療質素，使她深受啟發而參與醫療科技研發，立志成為臨床科學家，通過研發新科技幫助更多病人。

在中文大學修讀內外全科醫學士課程—環球醫學領袖培訓專修組別四年級的張愷容，祖父同是醫生，當年學習可診斷白血病的尖端顯微解剖病理學技術後，提升了內地小鎮醫療質素。她形容祖父是啟蒙與學習對象，啟發她參與醫療科研。

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科大生研太陽能飛機

目前，張愷容正研發3D模擬醫學教育應用程式，教育醫護人員使用內窺鏡知識。她期望研發新科技「幫到病人」，在獎學金支持下到外國大學參與研討會，深入了解相關知識和技術，從中擴闊視野。她鼓勵同齡人敢於追夢，堅持朝着目標努力。

另一得獎者、科技大學航空航天工程學三年級學生邱志得，因熱愛滑雪而關注氣候變化，目前正研發長航程太陽能飛機，盼日後能減少飛機使用化石燃料，「工程是個很難的學科，若只顧未來仕途而忽略自己的興趣，就很難真正發展自己的潛能」。近日港產太空人黎家盈登上太空，再掀全城航天熱，他亦感到啟發，「即使香港很小，航空業不是主要行業，都可以上太空」。他寄語其他年輕人要相信直覺，不要怕犯錯，「年輕其實是我們的本錢」。

創科局局長孫東致辭時亦以黎家盈的成就為喻，提醒創科並非遙遠陌生的概念，寄語學生利用獎學金作為跳板，為國家和香港的創科發展貢獻。

延伸閱讀：科大「獨角獸日」展逾160初創科研成果 港隊前成員建平台讓學生「求救」

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記者 高俊謙 實習記者 張駿宏

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