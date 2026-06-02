科大「獨角獸日」展逾160初創科研成果 港隊前成員建平台讓學生「求救」

科大今日舉辦「獨角獸日」，展示超過160間初創企業科研成果，涉及人工智能（AI）、生物科技、環保科技等領域，數目創歷屆新高。其中由港隊奧運乒乓球獎牌得主、科大物理學系學生蘇慧音受到自己上課時的經歷啟發，與多名同學建立AI教育軟件平台StashTag，讓學生上課期間即時「求救」，並由系統自動生成學習筆記、以及協助教師掌握學生學習情況，目前已於數間中學及科大課堂試用。

葉玉如︰「獨角獸」成功將研究轉化為影響力

葉玉如期望新醫學院的畢業生找出臨床挑戰之餘，與科學家及企業家合作尋找方案。歐文瀚攝

孫東表示推動創新科技發展是政府的優先目標之一，又形容香港正步入創科發展黃金時代。

會場有逾160間與科大有關的初創企業展示其科研成果。

蘇慧音（右）及科大計算機科學及工程學系四年級生潘子恆，領導團隊建立StashTag。

今次是科大舉行的第四次獨角獸日，校長葉玉如於開幕禮致辭時表示，大學歷年支持的獨角獸企業成功將研究轉化為影響力、解決世界上不同的問題，又重申大學對自家的初創抱有信心。她亦提到正籌建的新醫學院將致力培育跨學科、擁抱科技的人才，希望畢業生找出臨床挑戰之餘，與科學家及企業家合作尋找方案，強調對新院長李競存有高期望。

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出席的創新科技及工業局局長孫東表示，推動創新科技發展是政府的優先目標之一，形容香港正步入創科發展黃金時代，又讚揚科大培育多間獨角獸企業展示了卓越實力，相信香港將成為舉足輕重的國際創科中心。他也提到科大團隊研發的「天韻相機」將會在天宮實驗室應用，鼓勵年輕人敢於想像創新。

會場內有多間獨角獸企業展示其科研成果，其中現為科大物理學系四年級學生的蘇慧音，因應自己的學業基礎較遜，入學後很易不明白課堂內容，因而想出StashTag的雛型。系統容許學生在課堂上按掣「求救」，以記錄當下遇到的困難，並透過即時錄音及AI分析生成對應課堂內穿容的筆記；同時為教師提供數據、顯示哪些學習內容較多學生不明白，以針對性調整課堂內容。

報告指科大轉化科研成果能力上升

另外，活動亦公布由科大委託國際科研資訊分析機構愛思唯爾（Elsevier）撰寫的報告，顯示科大過去5年研究論文產出年均增長約一成，當中逾六成研究涉及工程及計算機科學領域；產學合作研究方面佔比達到6.2%，顯著高於全球平均的2.7%，同時累計錄得約1670項專利申請及700項授權，專利使用率達31%。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷認為，報告反映科大在推動科研成果轉化及產學合作方面的能力穩步提升，以及在促進香港整體社會經濟發展、提升創科競爭力方面所作出的貢獻。

記者歐文瀚

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