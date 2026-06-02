中大向張羅其樂、劉國勳等4人 頒授榮譽院士

中文大學於昨日(6月1日)舉行榮譽院士頒授典禮，向張羅其樂、劉國勳、華雲生及余若海頒授榮譽院士，以表彰他們在各自領域的卓越成就，以及對大學和社會的重要貢獻。

張羅其樂現為羅桂祥基金捐贈委員會主席，推動公益事業制度化。在羅桂祥生物醫學研究基金的支持下，中大農業生物技術全國重點實驗室從一所本地研究基地蛻變成為全國頂尖大豆研究樞紐。此外，基金資助興建羅桂祥綜合生物醫學大樓，推動研究人員開創先河，在癌症診斷、腫瘤免疫學及再生醫學等領域取得突破性進展。2025年，中大文物館新翼羅桂祥閣榮獲香港建築師學會最高榮譽「全年建築大獎（境內）」，新翼如今已發展為學術研究與人才培育的平台。

劉國勳為中大校友，先後考獲城市規劃師及特許測量師資格，並曾連續三屆當選北區區議員，任內處理多項民生問題，更兩度贏得「票王」美譽。劉國勳隨後投身立法會，於2016年當選，後於2021年連任。他提出「新界北建設香港新中心」的整全規劃及口岸經濟概念、片區發展、專屬法例、北都大學城等。他在立法會內擔任「北部都會區發展事宜小組委員會」主席，同時亦獲政府委任為「北部都會區諮詢委員會」成員。劉國勳於2016年至2025年擔任中大校董，推動校董會改組以加強大學向社會問責，推動母校教研發展更上層樓。

華雲生現為中大計算機科學與工程學系榮休教授及InnoHK 創新香港研發平台督導委員會主席。他於 2009 年出任中大首任常務副校長，兼任偉倫計算機科學與工程學講座教授。華雲生致力深化中大的全球合作，擴展研究生培訓，推動跨學科研究，並設立大學規劃處，為中大的策略決策提供實證基礎。他的研究聚焦非線性規劃、多媒體訊號處理、人工智能及分散式系統，先後榮膺全球三大頂尖計算機與科學學會院士。他多年來獲獎無數，包括 IEEE 計算機學會技術成就獎、W. Wallace McDowell 獎、Tsutomu Kanai 獎、IEEE 第三千禧獎章、以及加州大學柏克萊分校傑出校友獎等。

余若海為資深大律師，現為中大法學院名譽訪問教授。在1995年，年僅38歲余若海已獲委任為御用大律師，他的執業範疇涵蓋商業訴訟、公共及行政法、信託與遺產認證等多個領域，是香港最受尊崇的資深大律師之一。他曾於香港三宗最受矚目的公開調查中擔任要職，釐清問題癥結，包括嘉利大廈火災調查、新機場啟用調查，以及有關香港教育學院指控之調查。此外，他亦曾出任原訟庭暫委法官、原訟庭特委法官，及獲委任為公司法改革常務委員會主席。

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