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小一叩門2026│ 教局提早誤發家長短訊 年份與註冊日期均錯

教育新聞
更新時間：10:13 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:13 2026-06-02 HKT

2026年度小一統一派位結果將於明天公布，家長可透過手機短訊收取統一派位結果。有家長今早卻「提早」收到派位結果短訊，但內容多處錯誤，教育局已證實因技術故障，今早9時錯誤向家長發短訊。教育局呼籲家長毋須理會今早收到的短訊，當局已即時修復系統，對引起家長不便深表歉意。

延伸閱讀：升小「僧少粥多」 逾86%派首三志願創新高

有北區家長今早收到年份與註冊日期均錯的短訊，但不確定獲派學校資訊是否正確。 受訪者提供
有北區家長今早收到年份與註冊日期均錯的短訊，但不確定獲派學校資訊是否正確。 受訪者提供

短訊提獲派學校 教局籲家長毋須理會

據本報獲得的短訊內容，有北區家長收到內有「小一入學申請編號」的短訊，聲稱通知「有關2025年度小一入學統籌辦法的統一派位結果」，通知家長子女獲派粉嶺的香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校，並着家長在「2025年6月10日至11日前往獲派學校辦理入學註冊手續。」然而。今年度應是2026年度，而註冊日期應是2026年6月9至10日。

延伸閱讀：小一叩門2026｜派位失利必讀叩門急救手冊：優先處理5件事+自薦信7個重點內容

在家長群組，不少家長質疑短訊內容多處出錯，但不確定獲派結果是否提早公布，有人稱短訊出現的校名正是自己的第一或第二志願，有家長直言「照常理推測，派位結果應該係真」，其他家長亦表認同。

教育局回應指，今日因系統設定問題，向家長發出小一派位結果短訊，已即時修復系統，對引起家長不便深表歉意。當局呼籲家長毋須理會今早收到的短訊。強調全港正式的派位結果，將依原定計劃於明日（6月3日）透過短訊正式發送。

今年度參加小一派位學童僅16345人，按年減逾3100人，令新學年升小統一派位滿意度再創新高，獲派首三志願比例達86.2%，較去年增約6.5%，連同自行分配學位階段，整體滿意度更連續4年突破九成，達到93.6%。

本報記者

 

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