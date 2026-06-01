市區更新探知館「升級」成地理考察場景 教師：虛擬體驗可彌補課本內容不足

城市發展與市區重建是複雜議題。中環的市區更新探知館上月完成翻新，增加樓宇維修體驗遊戲、模擬舊區生活環境，更通過虛擬導賞員，深入淺出講解市區更新資訊。有參觀學生指，更加理解舊樓維修與各方面的顧慮。隨着初中地理科課程改革，要求考察次數增加，有教師認為虛擬體驗式考察，能幫助學生掌握課堂知識。

互動設置解規劃概念

館內保留的重置舊區生活模擬場景，就「升級」加設感應裝置，讓參觀者通過聲音親歷其境。 佘丹薇攝

粉嶺東華三院李嘉誠中學早前安排修讀地理科的高中生參觀市區更新探知館，有學生稱參觀後令她感到較課本所學更加立體。

翻新後的市區更新探知館分為五大區域，新增多項多媒體與互動元素，最矚目是互動遊戲「市區更新大作戰」，參觀者協作完成虛擬城市的樓宇保養與更新。展覽亦以互動影片，深入淺出講解市區更新資訊系統（URIS），以更生動與形象化的方式，解釋「浮動規劃參數」、「地積比率轉移」與「整合街區」等，較技術性的城市規劃概念，令參觀者更易理解。

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館內更增設智能眼鏡，由人工智能導賞員講解市區更新資訊。至於館內保留的重置舊區生活模擬場景，就「升級」加設感應裝置，讓參觀者通過聲音親歷其境，感受居民在擠逼殘破的舊樓生活困境。

粉嶺的東華三院李嘉誠中學，早前安排修讀地理科的高中生參觀市區更新探知館。中四的朱海靜指，舊區生活的模擬場景令人感到壓抑，難以想像居民長年生活的狀況，參觀後令她感到較課本所學更加立體，「市區更新不止是城市規劃改造，更關乎居民的生活處境」。

師生認為學習更立體

該校地理科科主任許志軒認為，考察學習不止是實地走訪，虛擬體驗同樣能讓學生理解，館內真實立體的案例，可彌補課本內容不足的問題。他以今屆文憑試題目涉及旺角花墟、界限街重建項目為例，相信學生若參觀探知館，便能積累更多參考資料，作答時更有把握。

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新學年初中地理科增加實地考察要求，規定學校每年須安排不少於一次探究式實地考察，需時2至4小時。校長歐文素坦言，全校僅兩名地理科教師，安排師生外出考察時，需要調動課堂、整合時間，妥善處理教師外出帶隊，而無法授課的問題。校方如敲定考察行程，便會將活動納入校曆，方便全體教師協調課務；也會提醒學生，外出考察後需自行補足學習進度。至於資助學校營運津貼近年持續被削減，她相信對考察活動影響不大，因為本港多數考察團均可免費報名，對學校的挑戰主要在時間與教師工作調配。

市區重建局社區關係及教育高級經理陳靜芝指，隨着人工智能發展，館方日後推出配合教學需要的互動遊戲，讓學生即使毋須親身到訪探知館，亦能學習市區更新相關的地理資訊。

記者佘丹薇

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