市區更新探知館「升級」成地理考察場景 教師：虛擬體驗可彌補課本內容不足
發佈時間：07:30 2026-06-01 HKT
城市發展與市區重建是複雜議題。中環的市區更新探知館上月完成翻新，增加樓宇維修體驗遊戲、模擬舊區生活環境，更通過虛擬導賞員，深入淺出講解市區更新資訊。有參觀學生指，更加理解舊樓維修與各方面的顧慮。隨着初中地理科課程改革，要求考察次數增加，有教師認為虛擬體驗式考察，能幫助學生掌握課堂知識。
互動設置解規劃概念
翻新後的市區更新探知館分為五大區域，新增多項多媒體與互動元素，最矚目是互動遊戲「市區更新大作戰」，參觀者協作完成虛擬城市的樓宇保養與更新。展覽亦以互動影片，深入淺出講解市區更新資訊系統（URIS），以更生動與形象化的方式，解釋「浮動規劃參數」、「地積比率轉移」與「整合街區」等，較技術性的城市規劃概念，令參觀者更易理解。
館內更增設智能眼鏡，由人工智能導賞員講解市區更新資訊。至於館內保留的重置舊區生活模擬場景，就「升級」加設感應裝置，讓參觀者通過聲音親歷其境，感受居民在擠逼殘破的舊樓生活困境。
粉嶺的東華三院李嘉誠中學，早前安排修讀地理科的高中生參觀市區更新探知館。中四的朱海靜指，舊區生活的模擬場景令人感到壓抑，難以想像居民長年生活的狀況，參觀後令她感到較課本所學更加立體，「市區更新不止是城市規劃改造，更關乎居民的生活處境」。
師生認為學習更立體
該校地理科科主任許志軒認為，考察學習不止是實地走訪，虛擬體驗同樣能讓學生理解，館內真實立體的案例，可彌補課本內容不足的問題。他以今屆文憑試題目涉及旺角花墟、界限街重建項目為例，相信學生若參觀探知館，便能積累更多參考資料，作答時更有把握。
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新學年初中地理科增加實地考察要求，規定學校每年須安排不少於一次探究式實地考察，需時2至4小時。校長歐文素坦言，全校僅兩名地理科教師，安排師生外出考察時，需要調動課堂、整合時間，妥善處理教師外出帶隊，而無法授課的問題。校方如敲定考察行程，便會將活動納入校曆，方便全體教師協調課務；也會提醒學生，外出考察後需自行補足學習進度。至於資助學校營運津貼近年持續被削減，她相信對考察活動影響不大，因為本港多數考察團均可免費報名，對學校的挑戰主要在時間與教師工作調配。
市區重建局社區關係及教育高級經理陳靜芝指，隨着人工智能發展，館方日後推出配合教學需要的互動遊戲，讓學生即使毋須親身到訪探知館，亦能學習市區更新相關的地理資訊。
記者佘丹薇
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