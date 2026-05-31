中三運動健將賽場中風 堅毅克服病魔膺「青苗進步生」

面對逆境，只要永不放棄，就有新的希望。本身是運動健將的中三生韓昊，三年前在陸運會中風暈倒，左邊身活動能力大受影響，更需要休學長達一年進行復健，令他感到挫折；患有先天性心臟病的中二生蕭凱晴，容易頭暈不適，體能亦遜於其他同學。面對疾病的挑戰，兩人以無比毅力走出低谷，獲頒「青苗十大進步生」。

延伸閱讀：培僑書院學生受曱甴啟發 研仿生六足月面機械人奪冠

「青苗學界進步獎2024-25」昨舉行頒獎禮。高俊謙攝

休學1年復健曾感挫折

「青苗學界進步獎2024-25」昨舉行頒獎禮，表揚多名取得顯著進步的學生。東華三院盧幹庭紀念中學中三生韓昊自小喜好運動，更是排球校隊成員，豈料3年前參加陸運會1500米賽跑時，突然手腳乏力暈倒，之後左邊身更一度癱瘓。醫生事後診斷是腦血管發炎，導致缺血性中風，他被逼休學一年進行復健，每日上午在元朗的公立醫院治療後，下午便到基金會轉介的醫療中心，每日往返已要耗費4小時。由於身體限制，作為左撇子的他，更需要練習以右手書寫。

憶起休學的一段日子，韓昊坦言當時心情很差，狀態亦飄忽，「本來我也算是運動健將，但經歷這個變故後，連行路都需要別人幫忙，令我很挫折」。經過半年密集復康治療後，他逐漸能靈活移動，但仍未做到精細動作。他指自己以往是完美自義者，會設定不同目標，因為未能完成1500米賽跑，心裏一直耿耿於懷。然而在復康過程中，他認清了自己的價值，特別感謝兩名復康導師指導他重新學習跑步，讓他有機會再踏運動場賽道，參加陸運會1500米賽跑，「跑完後我已經釋懷，我不在乎名次」。現時他已接受身體限制，更重拾音樂興趣，練習鋼琴及學習聲樂。

培僑書院中二生蕭凱晴，因先天性心臟病身體較為虛弱，令她不敢嘗試新事物。高俊謙攝

先天心臟病女生術後重生

自小被診斷出先天性心臟病，培僑書院的中二生蕭凱晴，身體較為虛弱，容易頭暈、手腳冰冷，體能較同齡同學差，「跑圈會喘氣、唞不到氣」。凡事都小心翼翼，令她不敢嘗試新事物，學業和運動表現不佳，甚至覺得自己不如其他同學。直至前年底，她接受心臟手術，醫生一句「你與正常人一樣」猶如重生，她現時已重拾羽毛球的興趣，更成為校隊成員。回首患病的經歷，蕭凱晴形容「有少少因禍得福」，慶幸疾病對她影響不大，又感謝羽毛球教練給予機會，自己會繼續努力進步。

延伸閱讀：浸大公布「傑出校友獎」得主 袁志偉、陳凱欣、李慧詩等6人獲獎

「青苗學界進步獎」由青苗基金主辦，旨在表揚學業或品德顯著進步的學生，今年吸引約370間學校參與提名，有逾6200名同學被嘉許。經過選拔評選後，32人獲得「青苗學界進步獎獎學⾦」，其中10人被選為「青苗十大進步生」。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<