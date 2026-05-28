中大發表全港首個全球「大學可持續發展指數」 本港3大學列前20位

可持續發展議題日漸受到社會關注，香港中文大學近日發表全港首個有系統的全球「大學可持續發展指數」（USI），結果顯示全球前20名的院校當中有近半來自亞洲，當中香港佔3間，包括中大、浸會大學及嶺南大學。團隊指全球大學的評分於「實踐」及「影響」層面較弱，反映大學在落實社會責任上仍處發展階段，期望指數能為政策制定者提供客觀數據，推動高等教育機構成為社會變革的驅動力，惠及社會大眾。

數據量化全球151院校表現

盧永鴻認為，不應只以學術研究表現評定大學的價值，大學亦應給予各類持份者應有的關注與責任。中大提供

USI由中大社會科學院主導、中大公共政策研究中心及商業可持續發展中心負責執行，並由中大公共政策研究中心主任盧永鴻帶領團隊進行研究。團隊於2016至2022年間進行系列初步評估，並於2023年發布首個大中華區「大學可持續發展指數」，今次則將評估範圍擴展至全球及亞太地區。

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團隊採用建基於大學社會責任表現的「價值—過程—影響」（VPI）框架作為評估模型，以數據量化全球151間院校在學生、員工、社區、環境、政府或資助機構、同儕院校及供應商等7個主要持份者範疇的大學社會責任實踐，全面衡量各院校的可持續發展表現。

研究結果顯示，大洋洲院校整體分數最高，歐洲緊隨其後，而躋身全球前20名的院校中有近半數來自亞洲，包括中大、浸大和嶺大3間香港院校。研究亦反映，在VPI框架各層面中，「價值」層面分數最高，其次為「管理」，而「實踐」及「影響」分數則相對偏低。

盧永鴻表示，「大學社會責任」最先是由歐美推動，亞洲院校起步稍遲，但現階段投入的程度與表現提升不少，甚至名列前茅，反映亞洲高等教育界對可持續發展的重視及積極實踐。他認為大學的價值不應只以學術研究表現評定，亦應給予各類持份者應有的關注與責任，以進一步推動社會可持續發展。

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考慮與教資會及政府分享結果

對於本港院校的表現，盧永鴻相信院校如能加強「實踐」及「影響」層面的推動，整體表現有望進一步提升。研究團隊考慮與教資會及相關政府部門分享指數結果，並提出以實證為本的建議，期望研究能幫助大學清晰定位其在可持續發展中的角色，同時為政策制定者提供客觀數據，推動高等教育機構成為社會變革的驅動力，以惠及社會大眾。



團隊亦表明，USI將會每年更新，持續追蹤各院校在可持續發展各層面的進展，並於今年下半年舉辦首屆有關大學社會責任及可持續發展的論壇，邀請相關持份者分享實踐經驗及研究發現，亦會邀請受評院校的代表出席。

本報記者

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