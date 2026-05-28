Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施俊輝率團訪杭州 借鑑AI教育經驗推數字藍圖

教育新聞
更新時間：11:43 2026-05-28 HKT
發佈時間：11:43 2026-05-28 HKT

政府正積極發展數字教育，教育局副局長施俊輝日前率領教育界組成的考察團訪問杭州，期間到訪創科企業，推動浙港兩地在人工智能(AI)教育的交流，又分別到訪大學及中學，了解跨學科研究成果及AI課程推展情況。施俊輝指，杭州在AI教育與創科融合的經驗，對香港提供寶貴借鑑。

參觀淅大創新實踐基地

延伸閱讀：蔡若蓮出席世界數字教育大會 港浙合作構建「協同創新共同體」

考察團由約30名教育界及AI業界人士組成，包括教師、中小學及特殊學校校長、大專院校及教育專業團體代表、數碼港及生產力促進局代表等，立法會教育界議員鄧飛亦有隨行。施俊輝日前抵達浙江省教育技術中心，並與浙江省教育廳官員會面，聽取他們分享推進人工智能教育的策略與成果。他指本港力求建立科技創新與人才培養相互支撐的機制，打造教育、科技、人才一體化發展的格局，以提升國家創新體系的整體效能，杭州在AI教育與創科融合的領先經驗，對香港未來落實《中小學數字教育發展藍圖》及推進教育革新，提供寶貴借鑑。

延伸閱讀：施俊輝：推動AI賦能教育支援特教生

考察團參訪浙江大學機器人與智能裝備學生創新實踐基地，了解校方培養學生數字素養的經驗，在機器人與智能裝備上的跨學科研究成果；在當地AI教育基地杭州市瓶窯中學，考察團參觀包括科創中心樓等設施，實地體驗以課堂機器人及無人機為主題的AI課，並與校方代表就AI課程設計、理念和管理經驗等進行深入交流。考察團亦到訪「杭州六小龍」之一的強腦科技，聽取企業代表分享研發腦機接口技術的最新進展，以及在教育領域的實踐。

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
2小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
17小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
15小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
4小時前
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
影視圈
14小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
5小時前
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
影視圈
17小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
5小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
2026-05-27 10:00 HKT