施俊輝率團訪杭州 借鑑AI教育經驗推數字藍圖

政府正積極發展數字教育，教育局副局長施俊輝日前率領教育界組成的考察團訪問杭州，期間到訪創科企業，推動浙港兩地在人工智能(AI)教育的交流，又分別到訪大學及中學，了解跨學科研究成果及AI課程推展情況。施俊輝指，杭州在AI教育與創科融合的經驗，對香港提供寶貴借鑑。

參觀淅大創新實踐基地

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考察團由約30名教育界及AI業界人士組成，包括教師、中小學及特殊學校校長、大專院校及教育專業團體代表、數碼港及生產力促進局代表等，立法會教育界議員鄧飛亦有隨行。施俊輝日前抵達浙江省教育技術中心，並與浙江省教育廳官員會面，聽取他們分享推進人工智能教育的策略與成果。他指本港力求建立科技創新與人才培養相互支撐的機制，打造教育、科技、人才一體化發展的格局，以提升國家創新體系的整體效能，杭州在AI教育與創科融合的領先經驗，對香港未來落實《中小學數字教育發展藍圖》及推進教育革新，提供寶貴借鑑。

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考察團參訪浙江大學機器人與智能裝備學生創新實踐基地，了解校方培養學生數字素養的經驗，在機器人與智能裝備上的跨學科研究成果；在當地AI教育基地杭州市瓶窯中學，考察團參觀包括科創中心樓等設施，實地體驗以課堂機器人及無人機為主題的AI課，並與校方代表就AI課程設計、理念和管理經驗等進行深入交流。考察團亦到訪「杭州六小龍」之一的強腦科技，聽取企業代表分享研發腦機接口技術的最新進展，以及在教育領域的實踐。

本報記者



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