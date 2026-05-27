升級併校｜泰伯學校獲白武士斥逾千萬辦私小一 鮮魚行學校獲批與基全小學合併

因收生不足而獲「派0班」的小學，發展方案敲定。一度尋求合併、馬鞍山的吳氏宗親總會泰伯紀念學校，獲得「白武士」斥資逾千萬元相助，最終開辦「私小一」方案獲批。8校申請合併獲批，三度面對停辦危機的鮮魚行學校將在新學年，與中華基督教會基全小學合併。校長施志勁承諾，會延續全面照顧基層學童的創校使命。

今年共有15間學校獲「派0班」，其中馬鞍山的吳氏宗親總會泰伯紀念學校，昨向家長發出通告，透露向教育局提交「以私營方式開辦明年度小一班級」方案，並獲當局批准，該校將於27/28學年再次參加小一入學統籌辦法。據了解，校方原先尋求與他校合併，但得到社會熱心人士充當「白武士」，願意投資逾千萬元相助，校方經過多輪家長諮詢會後，最終決定採用「私小一」作發展方案，校方稍後進一步披露詳情。同樣申請「私小一」的新會商會學校，方案獲當局批准。

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施志勁：延續照顧基層使命

大角咀的鮮魚行學校昨發家長通告，證實與中華基督教會基全小學於9月1日起合併。校長施志勁指，為確保合併平穩有序，將規劃前期準備工作，包括學生與家長參觀互訪、暑期適應先修班。教學上會舉辦兩校主題教研及課堂設計教師發展日、教學觀摩評課學習圈等。校方將舉行家長分享會，講解合併方案、課程銜接及照顧安排。施志勁指，只有校名與規模有改變，強調全面照顧基層學童的創校使命等信念，不會因任何體制變動而動搖，期望合併後是一間「有溫度、有高度、有廣度」的指標學校。

深水埔街坊福利會小學將於27/28學年起，與郭怡雅神父紀念學校合併，現時小一至小四學生將轉往後者就讀。校方強調學生將在熟悉的師長帶領下，平穩完成小學階段，實現無縫銜接；又指兩校辦學團體教育理念高度一致，致力營造關愛共融、追求幸福感的校園；強調合併後將發揮雙方優勢，優化課程規劃並加強學生支援，創造更高質的學習歷程。

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8校申請合併獲批

教育局昨公布各校的最終結果，除了上述學校外，上水的方樹福堂基金方樹泉小學，與粉嶺的東華三院港九電器商聯會小學合併；屯門的世界龍岡學校劉德容紀念小學，與同區的柏立基教育學院校友會何壽基學校合併；青衣的柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校，與荃灣的中華基督教會全完第一小學合併；大角咀的五邑工商總會學校，與九龍城的耀山學校合併；景林天主教小學，與將軍澳天主教小學合併；聖公會將軍澳基德小學，與黃大仙聖公會基德小學合併。

兩校選擇停辦，包括啟基學校（港島）及筲箕灣官立小學。至於未提出方案的基督教香港信義會信愛學校、中華基督教會長洲堂錦江小學，兩校意見書未獲接納，將於29/30學年停辦。

獲批合併學校名單 涉及學校 合併對象 鮮魚行學校 中華基督教會基全小學 五邑工商總會學校 耀山學校* 深水埔街坊福利會小學 郭怡雅神父紀念學校 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 中華基督教會全完第一小學* 世界龍岡學校劉德容紀念小學 柏立基教育學院校友會何壽基學校 方樹福堂基金方樹泉小學 東華三院港九電器商聯會小學 聖公會將軍澳基德小學 聖公會基德小學* 景林天主教小學 將軍澳天主教小學 *跨區合併

資料來源：教育局

即將停辦學校名單 涉及學校 備註 啟基學校（港島） 選擇停止營辦 筲箕灣官立小學 基督教香港信義會信愛學校 意見書不獲接納，未選擇任何發展方案

將於2029/30學年停辦 中華基督教會長洲堂錦江小學 資料來源：教育局

本報記者

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