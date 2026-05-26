升級併校｜ 「派0班」學校方案敲定 8校獲批合併 2校准開「私小一」

15所獲派0班的小學，最終去留揭曉。教育局完成審批各校呈交的方案詳細計劃書，8校與他校合併及2校開辦「私小一」的申請，獲得當局「原則上批准」。

8校獲批與他校合併 當局將發百萬津貼

教育局指，為促成獲批的合併計劃順利落實及平穩過渡，如學校透過與他校合併，合併後營辦資助小一的學校最多可獲100萬元的一次性額外津貼，以支付各項額外開支。繼續營辦資助小一班級的學校，如在合併的學年出現超額教師，可獲准保留在合併前一個學年兩校與合併班級相關的核准教學人員編制內的現任教師，為期3年，以便學校有時間透過人手交替及其他方式，調整教師人手。當局會就個別合併建議與辦學團體商討，在可行情況下盡量提供便利。

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獲批合併學校名單 涉及學校 合併對象 鮮魚行學校 中華基督教會基全小學 五邑工商總會學校 耀山學校* 深水埔街坊福利會小學 郭怡雅神父紀念學校 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 中華基督教會全完第一小學* 世界龍岡學校劉德容紀念小學 柏立基教育學院校友會何壽基學校 方樹福堂基金方樹泉小學 東華三院港九電器商聯會小學 聖公會將軍澳基德小學 聖公會基德小學* 景林天主教小學 將軍澳天主教小學 *跨區合併

中西區的新會商會學校，及沙田區的吳氏宗親總會泰伯紀念學校，獲准開辦「私小一」。教育局指，如辦學團體選擇以私營方式開辦小一班級，需向當局提交財務證明，確保就讀該小一班級的學生在未來六年，獲得不少於其他就讀於以資助模式運作的年級的學生可享有的教育資源。在過渡期間，當局會與辦學團體及學校密切溝通並監察情況，就行政安排、資源運用等過渡安排，適時提供意見和支援。

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4校逐步停辦 教局：確保對師生影響減至最低

今年獲派0班的學校之中，4間將逐步停辦，繼東區的筲箕灣官立小學後，當局證實同區的啟基學校（港島）亦選擇停止營辦。當局指，兩校已就時間表、學生就學的安排、過渡時期的運作模式等細節，提交詳盡的計劃書，以確保停辦安排對學生、教職員及持份者的影響降至最低。當局會適時提供意見和支援，如有需要，會協助學生轉往其他資助學校繼續升學。

至於兩所提交意見書不獲當局接納，柴灣的基督教香港信義會信愛學校，以及長洲的中華基督教會長洲堂錦江小學，兩校因未選擇任何發展方案，將於29/30學年停辦。

即將停辦學校名單 涉及學校 備註 啟基學校（港島） 選擇停止營辦 筲箕灣官立小學 基督教香港信義會信愛學校 意見書不獲接納，未選擇任何發展方案

將於2029/30學年停辦 中華基督教會長洲堂錦江小學

本報記者

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