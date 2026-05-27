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中大研核酸納米藥物 治療鼻咽癌

教育新聞
更新時間：08:15 2026-05-27 HKT
發佈時間：08:15 2026-05-27 HKT

愛潑斯坦—巴爾病毒（EBV）每年導致全球新增約25萬至35.8萬宗鼻咽癌、部分胃癌和淋巴瘤等病症，其中鼻咽癌在華南地區的男性病發率高達每10萬人有25宗以上。中大團隊研發的核酸納米藥物，能更精準地辨認癌細胞並進行治療，僅需傳統化療劑量十分一，即可達到抗腫瘤作用，且副作用更少。

新療法副作用更少

目前治療鼻咽癌的方法包括放射治療、化療和PD-1抑制劑，中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏指，相關治療或對身體帶來副作用，本港及華南地區幾乎所有鼻咽癌患者均帶有EBV，考慮到目前仍無專門針對鼻咽癌的標靶藥，進入臨床應用，團隊提出利用核酸納米技術，將精準對付EBV相關癌症的藥物，送到癌細胞內。

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新技術包括製作「適配體—藥物偶聯物」，篩選並複製能與腫瘤細胞表面結合的DNA適配體，並讓癌細胞吸收及釋活；同時製作「mRNA裂解誘導納米顆粒」，強制激活潛伏的EBV展開裂解複製周期，導致腫瘤細胞因裂解而死亡，是首個利用mRNA編碼蛋白激活潛伏病毒的治療法。曾智敏指兩者結合使用可達「1加1等於3」的成果，惟藥物研發過程要求先逐項完成；安全測試和GMP製藥標準耗費不菲，「產學研1+」資助有助推進研究。中大醫學院腫瘤學系教授馬碧如形容，新療法令化療效果變得更精準，對臟腑和血液的副作用更少。

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記者 歐文瀚

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