升級併校｜鮮魚行學校與基全小學合併方案獲批 校長：延續全面照顧基層學童的創校使命

第三度面對停辦危機，大角咀的鮮魚行學校，與同區中華基督教會基全小學合併方案獲教育局批准，兩校將於9月1日合併。

校長：信念不會因任何體制變動而動搖

校長施志勁向家長發出通告，指深知「合併」牽動家長的心，形容「既有對未來的期盼，亦難免有所憂慮」，他承諾改變只有校名與規模，「不變的是我們對每一位孩子的愛護與責任」，鮮魚行學校合併後始終秉持培養學生熱愛生命、熱愛學習，做個未來領袖的辦學精神，並堅定延續全面照顧基層學童的創校使命，形容信念不會因任何體制變動而動搖，期望合併後是一所「有溫度、有高度、 有廣度」的指標學校。

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施志勁指，為確保合併平穩有序，讓學生與教職員充分適應，規劃的合併前期準備工作，包括全校層面，安排學生與家長參觀互訪、兩校體育比賽及科創共融活動；舉辦教職員工退修日活動。在學與教層面，兩校主題教研及課堂設計教師發展日，建立教學觀摩評課學習圈，推行科組集體共同備課會，7月試後舉辦兩校主題共讀研習分享日；校方將安排學生支援運作經驗分享會與支援個案會議，並開設暑期適應先修班。校方其後將分級舉行「合併前家長解說分享會」，詳細講解合併方案、課程銜接及照顧安排。

施志勁又代表辦學團體港九鮮魚行總會及全體教職員，感恩家長及社會各持分者的支持、信任與關愛，「前路縱有挑戰，但我們承諾：與您同行，攜手並肩，為孩子創造更好、更燦爛的未來」。

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深水埔街坊福利會小學與郭怡雅神父紀念學校合併

同樣獲派0班的深水埔街坊福利會小學，證實獲批在27/28學年起與郭怡雅神父紀念學校合併。校方向家長發出通告交代合併細節，現時小一至小四學生，將於27/28學年轉往郭怡雅神父紀念學校遷讀。校方強調深知師生情誼對孩子成長的重要性，學生將在熟悉的師長帶領下，平穩完成小學階段，實現真正的無縫銜接。對於不選擇過渡至合併學校的學生，教育局與校方將提供學位安排等支援。校方將召開家長簡介會，講解具體安排及支援配套，強調會妥善做好各項過渡工作，確保學生平穩銜接。

創校62年的深水埔街坊福利會小學，在通告指面對教育環境變遷與學齡人口變化，為進一步提升教學質素，經雙方辦學團體審慎討論,決定透過是次合併優化資源整合，形容兩校辦學團體雖然有異，但教育理念高度一致，均以「愛」為核心，致力營造關愛共融、追求幸福感的校園；強調合併後將進一步發揮雙方優勢，優化課程規劃並加強學生支援，為學生創造更高質的學習歷程。

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