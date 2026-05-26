神舟二十三號︱何傳耀中學學生盼師姐分享經歷 校方擬辦打氣活動

港產女太空人黎家盈日前乘搭神舟二十三號升空，母校荃灣公立何傳耀紀念中學有學生表示，非常敬佩師姐，尤其對方作為一位女性，希望師姐日後回校分享經歷。校方表示，對黎家盈的成就深感驕傲，學校將舉辦感言分享、國旗下講話及學生打氣活動，讓同學為師姐送上心意。

今日是黎家盈升空消息公布後第一個上學天，在黎的母校、荃灣公立何傳耀紀念中學，同學日前在學校系統收到通告，告知黎家盈的航天成就。袁同學和鄭同學表示，感到榮幸和開心，事件啟發他們努力追尋自己的夢想，希望師姐日後回到地球後，向他們分享乘火箭期間的經歷感受、在太空站的生活點滴，祝福師姐順利完成任務，一路順風。

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陳同學很興奮師姐成為太空人，尤其對方是一位女性。她透露有校友早前拍攝到黑洞，認為學校在天文教育方面很出色，事件重啟她對太空的興趣，「人有很多不同方面的（才能），她給我最大的啟發，是只要你努力，都有很多事情可以實現」。師同學則指，事件啟發他即使從事任何工作，只要有心都可以為國家和香港服務。

校方：舉辦一系列慶祝活動

校長劉瑞儀透露，學校將為黎家盈升空舉辦一系列學習與慶祝活動，包括校長及老師感言分享、航空科技知識分享、國旗下的講話、航天科技歷史展示、學校STEAM發展及學生科研成果展覽等。

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此外，校方會開展學生打氣活動，讓同學在祝福牆上留言送上心意、分享感受。全體老師將於「老師專業發展日」參觀太空館，觀賞中國首部太空實拍球幕電影《窗外是藍星之太空旅行》，讓老師一同感受黎家盈在天宮空間站的工作與生活情況。

記者 高俊謙

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