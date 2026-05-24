神舟二十三號｜港產太空人掀「航天熱」 學者倡「從課堂到太空」培養航天人才

港產太空人黎家盈出發升空執行任務，將在「天宮」太空站參與科學實驗，成為首位參與國家航天任務的香港太空人，掀起全城關注。理工大學航空航天高等研究院（在籌）候任執行院長于宏宇指，今次任務標誌本港從「地面工程任務」邁向「太空直接操作」的歷史性跨越，增強香港參與國家航天發展的信心與能力。他認為教育界要把握這一波「航天熱」，須加強在軌實驗合作與產學研融合，學校積極推動航天教育，構建全鏈條航天科技人才培養體系，打造「從課堂到太空」的新模式。

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邁向「太空直接操作」跨越 激勵投身「硬核科技」

理大航空航天高等研究院（在籌）候任執行院長于宏宇指，幾年前國家招募港澳載荷專家，就已經堅信香港能在國家航天事業中發揮獨特作用，「今天，這份期待終於成為現實」。對於本港首位太空人即將登上天宮，于宏宇分析有多重深遠意義，標誌着香港從「地面工程任務」，邁向「太空直接操作」的歷史性跨越，極大增強香港參與國家航天發展的信心與能力；亦體現國家對香港的信任與重視，是「一國兩制」優勢在航天領域的生動實踐。他亦相信，有助激勵更多優秀人才投身「硬核科技」，為香港國際創新科技中心建設注入強大動力。

香港首誕太空人，亦是中國首任女性荷載專家，全城掀起「航天熱」。于宏宇相信教育界會主動把握這一波「航天熱」，構建全鏈條航天科技人才培養體系，「將真實航天任務案例融入本科、研究生課程，並延伸至中小學STEM教育，學校也可增加航天特色課程模組，組織學生研學交流、科普講座和創新競賽」。他提到，理大航空航天高等研究院將於今年成立，並將積極與各方合作共同打造「從課堂到太空」的航天人才培養新模式。

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把握「航天熱」 倡建全鏈條培養體系

他續稱，本港大學院校近年積極發展航天相關課程與研究，「為香港航天科技發展提供強大牽引力」，未來應加強在軌實驗合作，推動更多科研專案如空間智能材料、遙感大數據處理、微重力生物實驗等參與國家空間科研計畫；深化產學研融合，加速航天技術成果向商用轉化，發展商業航天、衛星應用、低空經濟等產業。

「十五五」規劃建議提出加快建設航天強國，國家正全面推進載人月球探測工程。于宏宇指，香港可以力爭在國家航天強國戰略中貢獻更多「香港方案」，承擔載人登月及月球基地建設中工程任務和科學載荷專案，並借助「一國兩制」優勢，助力中國航天科技出海、國際合作管道拓展，利用香港的國際化網路和人才優勢，吸引全球頂尖科學家參與航天事業及未來太空治理。

記者 梁子健

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