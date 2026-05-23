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神舟二十三號︱張翔稱黎家盈是香港驕傲 啟發新一代追逐航天夢

教育新聞
更新時間：15:35 2026-05-23 HKT
發佈時間：15:35 2026-05-23 HKT

首名港產太空人黎家盈為香港大學校友，港大校長張翔祝賀，形容這不僅是黎家盈個人的輝煌成就，更是港大及整個香港的驕傲，其成功將啟發新一代香港科學家追逐航天夢，為國家航天征途貢獻力量。

延伸閱讀：神舟二十三號｜黎家盈成首位港人載荷專家 科技園 : 充分體現國家對香港創科人才高度信任

張翔形容黎家盈是港大乃至整個香港的驕傲。資料圖片
張翔形容黎家盈是港大乃至整個香港的驕傲。資料圖片

黎家盈先後在港大完成學士及碩士學位，2011年博士畢業。港大祝賀黎家盈獲選為神舟23號載人飛行任務乘組成員，並預祝任務圓滿成功、平安凱旋。

校長張翔形容，成為首位國入國家神舟載人飛行任務的載荷專家，不僅是黎家盈本人的輝煌成就，更是港大乃至整個香港的驕傲，從實驗室邁向星辰大海，體現了港大與香港精神中追求卓越、敢於開拓的特質。其成功為年輕學子樹立了榜樣，深信其壯舉將啟發新一代香港科學家追逐航天夢，共同為國家的航天征途貢獻力量。

港大又指，隨著神舟23號乘組啟程，將持續支持國家實現科技自立自強，推動深空探測邁向卓越。

盧煜明相信，黎家盈能激勵更多本地青年投身前沿科技研究。資料圖片
盧煜明相信，黎家盈能激勵更多本地青年投身前沿科技研究。資料圖片

盧煜明：彰顯國家肯定

香港科學院與香港青年科學院指，黎家盈獲選參與任務，為香港航天科技研究和發展寫下新篇章，祝願飛行任務圓滿成功、征途順利。科學院院長盧煜明表示，黎家盈獲選彰顯國家對香港科學及技術人才實力的高度肯定，相信能激勵更多本地青年投身前沿科技研究。

延伸閱讀：神舟二十三號︱黎家盈戒零食但獨愛雞蛋仔 教乘組同伴講「唔使客氣」

青年科學院院長岑浩璋表示，黎家盈成功入選，充分證明科學家有能力在國家級重大工程中擔當重要角色，期望未來有更多香港青年學者參與國家航天及其他頂尖科研項目，共同為建設科技強國貢獻力量。

本報記者

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