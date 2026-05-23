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神舟二十三號︱港產太空人黎家盈將升空 港大恩師讚做事專注 信勝任航天任務

教育新聞
更新時間：09:05 2026-05-23 HKT
發佈時間：09:05 2026-05-23 HKT

港產航天員黎家盈在香港大學先後完成學士、碩士及博士課程，曾指導她的學者鄒錦沛形容，黎家盈個性開朗，做事專注細心，在攻讀博士期間已嶄露鋒芒，參與研發網絡犯罪分析的系統，更獲薦擔任專家證人。鄒錦沛憶述，黎家盈在一次師生聚會透露參與航天員遴選，令他大感驚訝，「大家都問她頂唔頂得順」。對於愛徒即將出發升空，鄒錦沛深信她順利完成任務，祝福她旅途愉快之餘，亦寄語她以全球視野「影多幾張靚相」。

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聚會透露報名遴選 團隊大感驚訝

港大工程學院計算與數據科學學院名譽副教授鄒錦沛，是黎家盈的博士導師。在2023年的一次師生聚會上，黎家盈主動透露參與國家首次在港澳地區「載荷專家」選拔，鄒錦沛形容當時大家均感驚訝，「大家都問『你頂唔頂得順』，尤其太空是無重狀況，火箭升空也要承受很大的重力」。他記得黎家盈提過體能無問題，亦已通過初步測驗；席間另一焦點是黎家盈育有3名子女，接受航天員訓練須與家人長時間分隔，「我們都有提她可能要『失蹤』一段時間，她稱當然會捨不得，但相信有一定安排」。

2007年剛修畢碩士，專長密碼學理論的黎家盈，冀參與應用性研究課題，毛遂自薦參與鄒錦沛的研究團隊，專攻計算機法證與網絡犯罪研究，直到2011年博士畢業。做事細心的黎家盈，令鄒錦沛留下深刻印象，更推薦她出任專家證人，就網上層壓式詐騙案件在法庭作供，「當年她未畢業，我們已覺得她有能力從事這方面的工作」。他難忘有次團隊到南非出席會議，黎家盈對行程細節「跟得好足」，「不斷提我們記得要打針」。攻讀博士期間，黎家盈參與港大與海關合作研發，監控網上拍賣平台販賣冒牌商品的系統，據校內刊物介紹，系統當時啟用不足一年，已調查逾120宗案件，其中近70宗更破案，執法效率大幅提升。其後她投身警隊，從事專業領域的工作。

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曾任專家證人 研系統打擊冒牌商品

黎家盈的學術背景雖與航天工程無直接關係，但鄒錦沛形容，她做事專注、有耐性與獨立分析能力，處理大量數據亦不感沉悶，正是勝任「載荷專家」的能力與條件，「我們很支持她，整個團隊都覺得她成功入選機會很大」。其後黎家盈成功入選第四批預備航天員，進入中國航天員科研訓練中心接受為期兩年訓練，鄒錦沛稱彼此未能聯絡，只透過傳媒報道得知她近況，「參與航天任務，對她來說相信是機會與挑戰，今次當然是更大的挑戰，但她是樂於承擔，完全承擔到這類任務與壓力，我們很有信心她完全沒問題」。 

盼愛徒以全球視野 「講影多幾張靚相」

對於愛徒即將上太空，進駐「天宮」太空站執行航天任務，鄒錦沛形容心情既開心又緊張，「我祝福她旅途愉快，我覺得她會開心的」，他更希望黎家盈在太空「影多幾張靚相」，「港大很強調要有Global View(全球視野)，如從太空拍下來，正正就是港大的理想」。

記者 梁子健

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