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STEAM 教育︱揚威美國FLL世界錦標賽 佛教正覺蓮社學校勇奪「編程獎」

教育新聞
更新時間：16:29 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:29 2026-05-21 HKT

本港推行STEAM教育多年，最近本地學校出征國際性STEAM比賽，更奪得佳績。位於粉嶺的香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校，其代表隊「BCKLAS」日前代表香港遠赴美國休斯敦，出戰國際青少年創科盛事「FIRST® LEGO® League (FLL) Explore 世界錦標賽」。在與來自全球41支頂尖隊伍的激烈角逐中，最終勇奪「編程獎」（Coding Award）。

跨課程學習展現成果 穩紮計算思維與解難能力

今屆FLL Explore世界錦標賽的參賽隊伍來自美國、日本、瑞士、新加坡、韓國及英國等地。該校代表隊早前於香港錦標賽中榮獲「全場總冠軍」，順利取得世界賽的入場券。在休斯敦的賽場上，大會對「編程獎」的考核不僅限於模型的運作穩定性，更強調學生對編程邏輯的深度理解與解難能力。代表隊成員在面對外籍評審時表現得自信淡定，以流利的溝通技巧闡述背後的計算思維與設計原理，充分展現出所需的創科素養，獲得評審團一致的高度評價。

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豐富全方位學習經歷 邁向STEAM教育普及化與精英化

率領代表隊參賽的STEAM教育統籌主任陳懿文表示，看到參賽學生能在國際舞台上與各地精英互相學習，並獲得專業評審的肯定，實在令人非常欣慰。這獎項不僅是對學生實踐能力及科創技術的嘉許，更是對學校推動全方位STEAM教育、落實STEAM普及化及精英化成果的印證。該校期望透過是次全方位的學習經歷，鼓勵更多學生投入創科領域，敢於在國際平台上展現所長。

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除正式賽事外，大會亦安排參賽隊伍進行學術與文化交流。學生在賽後參觀了休斯敦太空中心，近距離觀摩航天科技，藉此拓寬國際視野，進一步實踐STEAM教育中求真與探索的精神。

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