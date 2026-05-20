青年學玩AI仿生建築 化身「公民科學家」 前高官名人落場指導

當氣候行動、建築設計與AI科技結合，將為社區帶來甚麼改變？由3位博士生與註冊建築師創立的「Digital Common(s)」，今年與香港青年協會合辦「AI 仿生設計實驗營」，帶領青少年化身「公民科學家」走進社區，深入探討氣候問題並應用建築科技。活動更邀得前環境局局長黃錦星及前香港天文台助理台長梁榮武坐鎮指導，希望年輕一代可以觀察城市發展的同時，也着實了解社區環境的問題。

融合環境保護的建築課

「Digital Common(s)」由中文大學博士生吳正研和蘇柏文、倫敦大學學院巴特萊特建築環境學院博士生謝采穎，以及香港建築師學會註冊建築師陳婷婷共同創辦。團隊今年與青協賽馬會乙明青年空間合作，舉辦以「AI 仿生設計實驗營」為主題的「第三屆青年建築師計劃」，吸引一眾 13 至 18 歲青少年參與為期9節的課程，探索如何利用創新設計，應對氣候變化與社會公平等關鍵課題。

團隊指出，課程融合了AI技術、建築設計、環境保護及可持續發展等元素。他們期望活動不僅能提升學員的AI技能與氣候素養，更重要的是將知識回饋社會。團隊形容這是一場集體的社會實驗，盼打造一個「人人皆可參與」的城市願景，讓參與者在實踐中找回改變社區環境的自信與力量。

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黃錦星：學員提案可媲美大學生

前環境局局長黃錦星擔任課程導師，並於 4 月初參與了學員的中期項目報告。他對學員的表現給予高度評價，「學員展示了如何試用 AI 融匯建築設計與環保提案，我非常欣賞不少組別的新鮮想法，充分展現了創造力與環保意識的結合。」黃錦星更笑言，這些年輕學員的提案水準，足以與他近四年任教的大學建築系學生作業媲美。

梁榮武：仿生學結合 AI 簡化科學門檻

另一位導師、前香港天文台助理台長梁榮武在參與講座及分享後，特別欣賞學員對「仿生學（Biomimicry）」的應用，即從大自然汲取靈感，模仿生物構造來設計建築材料。他舉例指，「有組別針對香港日益嚴重的水浸問題，提出『海綿城市』的建築概念，以應對未來頻繁的暴雨季節。」

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實踐「公民科學家」精神

兩位專家均認為是次活動對推動本地「公民科學家」文化大有裨益。黃錦星認為，活動讓學員以科學視角實踐環保，並透過AI降低參與門檻、加速應對氣候行動，是推廣公眾環保教育的成功範例。

梁榮武補充，AI能將複雜的科學理論轉化為實際應用，培養學員的科學素養與獨立判斷能力。「透過學員的公開討論與理性分析，能讓大眾更了解環境問題的癥結，從而凝聚共識。」他強調，深化「公民科學家」精神有助社會達成理性共識，推動社會持續進步。

經過9節課堂，有參與學生表示，最難忘是3D打印課堂，他們利用回收膠樽升級再造出立體模型，加深了對相關技術的認識。另有學生對於西沙考察印象深刻，實地觀察，讓她了解到西貢新發展對當地原居民及動物生態造成的影響，從而反思人類與動物應互相尊重、和平共存。

記者：蘇麗珊 圖片由受訪者提供

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