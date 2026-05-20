嶺南中學設計AI鳥屋系統 工程賽獲季軍

雀鳥是日常生活中最常見的動物，但牠們在城市裏經常面對各種危機。在比賽中取得季軍的嶺南中學，4名中二生見到雀鳥撞玻璃、鳥巢被颱風吹毀等情況，設計結合環保及人工智能（AI）的鳥屋系統，配備自動關上巢門的防禦功能，期望為雀鳥提供更安全的生存環境。

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這個命為「愛屋及鳥」的系統，利用AI與物聯網保護棲息雀鳥。團隊早前用一周搜集3000張動物相片，訓練AI視覺模型識別掠食者或鳥類，每當有掠食者闖入鳥屋，便會自動關門，保護雀鳥安全。系統通過「物聯網」技術，聯繫至人類「屋主」判斷能否開門。隊員葉珮瑤指，留意到本港不時發生鳥撞玻璃的事件，而本港天氣經常不穩，颱風吹襲時有鳥巢被吹至地上，導致在雀巢上棲息的雀鳥棄巢而走，加上天氣長期悶熱，鳥屋居住的雀鳥往往焗死，驅使他們設計「愛屋及鳥」系統。

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葉珮瑤續指，現時雀鳥棲息地越來越少，與都市發展息息相關，她希望項目有助生態自然與日常生活平衡，讓雀鳥安全回家。

記者高俊謙

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