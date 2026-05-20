43歲汽車維修員 不懈進修電動車課程 獲資歷架構獎勵

電動車普及，對傳統的汽車維修業造成衝擊。現年43歲的鍾菩恩，中學畢業便一直從事汽車維修，坦言倘不吸取新知識，隨時被淘汰，遂修讀電動車維修及保養證書課程，更在資歷架構學習體驗獎勵計劃脫穎而出，獲資助參與東京舉行的車展觀摩取經。

多學新技術免被淘汰

鍾菩恩中學畢業便「膽粗粗」入行由學徒做起，一做20年。高俊謙攝

現為汽車維修服務公司店長的鍾菩恩，自小喜歡駕駛，中學畢業便「膽粗粗」入行由學徒做起，一做20年，「我喜歡將壞掉的東西維修好，亦喜歡學習新事物，很有滿足感」。近年電動車大行其道，政府更計劃2035年起停止新登記燃油車，他坦言對傳統維修燃油車的技工帶來衝擊，尤其兩者結構大有分別，「不去看過、試過、學過，無可能由燃油車轉到電動車」。

鍾菩恩坦言，從事汽車維修很需要不斷學習和進修，為免被新技術浪潮淘汰，決定「從頭學起」，修讀兩個屬資歷架構第三級的電動車維修及保養證書課程，由低壓電開始學起，直至高壓電。去年他參與資歷架構學習體驗獎勵計劃，競逐3萬元資助，前往東京舉行的「日本移動出行展」取經。

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獲資助東京車展取經

鍾菩恩（右）去年參與資歷架構學習體驗獎勵計劃。高俊謙攝

他坦言面試心情緊張，尤其有前輩向他囑咐，「你在這個行業算是『後生』，若你都不去學習，我們便沒有機會認識新事物」，令他深感意義重大，向評審表明將資訊帶給同業分享，最終成功獲選。

每兩年一度的「日本移動出行展」展示海陸空交通工具製造商的新技術，令鍾菩恩大開眼界。他坦言經過今次體驗後，會建議維修同業盡早學習電動車維修，「再維修燃油車輛，（日後）未必養得起自己」。

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自言是行動派的他稱，必須讀書向前邁進，不應等到有電動車維修個案，才想到學習。

資歷架構學習體驗獎勵計劃每年資助23名行業從業員，參加本地或海外比賽、研討會、展覽和考察團等活動，藉此鼓勵他們持續進修，參加本地活動可獲1萬元，境外活動則為3萬元。

記者 高俊謙

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