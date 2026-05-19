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港生揚威ISEF大獎賽 英皇書院培正中學奪獎

教育新聞
更新時間：20:07 2026-05-19 HKT
發佈時間：20:07 2026-05-19 HKT

 

香港學生科創成就揚威海外，英皇書院與培正中學的兩支學生隊伍，本月初出戰全球規模最大的青少年STEAM競賽「第76屆再生元國際科學與工程大獎賽（ISEF）」，與全球70多個國家及地區、逾2000名參賽者角逐錦標。英皇團隊憑着氨基酸塗層，提升藥物手性(Chirality)分離效率，在「化學組別」奪得三等獎；培正團隊則研發針對原發性開角型青光眼，嶄新的雙效眼藥水配方，在「生物醫學與健康科學組別」奪得四等獎。

延伸閱讀：第51屆日內瓦國際發明展 本港多間院校獲獎數創新高

 

研氨基酸塗層 增手性藥物療效

第76屆ISEF本月9至15日期間在美國鳳凰城舉辦，參賽類別涵蓋數理機械、化學、材料科學、機器人、智能機器、人工智能、生物技術、轉化醫學等20多個不同組別。英皇書院中五生譚文舜、陳柏亨和張學賢的項目關注手性藥物，即分子結構中含手性中心的藥物，三人發現手性分離左右旋異構物，能有效提升療效與安全性，在SPIONs納米粒子上加入氨基酸塗層，大幅提升手性分離效率，有助啟發新一代藥物提純技術，榮獲「化學組別」三等獎。

三人以往多次合作，包括去年舉行的日內瓦發明展。譚文舜直言比賽環境不同，ISEF評審着重了解學生們的想法，憶述有晚獲悉攤位受損急需維修而受驚。陳柏亨則認為，準備比賽需時，過程有助磨練解難能力，對學業成績與升學均有幫助；張學賢形容他們「花時間學習將會用到的技能」。

雙效眼藥水配方 延緩青光眼病情

至於獲「生物醫學與健康科學組別」四等獎，來自培正中學的劉亦然、魏熙琳與廖穎翹，考慮到原發性開角型青光眼是不可逆性失明的主要成因，惟現時只能倚賴降眼壓，而不能阻止視神經退化，團隊研發出雙效眼藥水配方，結合兩種融合蛋白F7和BC，從「降壓」與「護神經」雙管齊下延緩病情。

延伸閱讀：中學生研高效能夜光材料揚威海外 突尼斯國際工程與科技節奪總冠

就讀中四的魏熙琳稱，研究源於不少親友受青光眼所苦，整個項目籌備與測試花逾一年，她難忘賽後有美國選手引述眼科專業的父親，稱讚她們的研究。同樣是中四的廖穎翹期望研究繼續下去，幫助有需要的人; 就讀中五的劉亦然則指參賽增進自己的藥理知識，希望日後入讀醫科。

香港資優教育學苑聯同新一代文化協會，從去年的選拔賽甄選出來自5間學校、合共11位學生，代表香港出戰今屆ISEF其中5個項目，其餘來自九龍真光中學、哈羅香港國際學校及漢基國際學校的學生項目，均獲優異獎。協會總幹事蘇祉祺稱，ISEF是全球規模最大、最權威、最具影響力的青少年STEAM競賽，香港代表隊今年再創佳績，反映香港的STEAM教育成果走在世界前列。

記者 歐文瀚

 

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