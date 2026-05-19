中大新實驗室推動具身智能與機械人發展 集科研教學及業界交流平台於一身

科技發展日新月異，只有單一功能的機械人，已經無法滿足需求。中文大學InnoHK香港物流機械人研究中心旗下的「香港具身智能實驗室」昨正式成立，集科研、教學及業界交流平台於一身，推動香港人工智能（AI）產業鏈及科研落地。實驗室聯合總監李鐘毓表示，長遠目標是研發出一款硬件性能穩定、能自我學習、泛用於不同場景的人形機械人。

從5個方向展開研究

「具身智能」是指將AI與物理實體結合的智能系統，能在現實世界與環境交互，人形機器人正是主要應用場景之一。作為本港首個全端具身智能的實驗室，新實驗室將與24間業界夥伴、投資機構及創科企業合作，推動具身智能技術與機械人等領域的前沿科技發展。中大副校長（教育）金國慶在開幕禮致辭，強調AI發展已進入新階段，從純粹數碼世界移至「具身智能」、與現實世界互動，為教育、研究等帶來更多的機遇和責任；新實驗室將容許學生透過最先進科技，探索如何在現實場景應用AI和機械人科技，把理論化為現實，「讓學生在現實而非虛擬的環境中主動學習，透過與機械人互動了解其運作」。他相信研究成功落地，將為香港、大灣區以至全球帶來裨益。

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實驗室聯合總監李鐘毓指，「具身智能」涉及AI理解複雜場景、在現實執行指令，以及從反饋中學習，對眾多版塊帶來重要影響，新實驗室將從機械人設計、機動性能、精確動作、人機互動及機械學習5個方向展開研究，期望進行世界級的具身智能研究、與業界合作，將技術突破帶至現實應用層面，並培訓新一代的機械人技術人才。他直言，長遠目標是研發出一款硬件性能穩定的泛用人形機械人，做到人類能做到的事之餘，亦能從獲取到的知識自我學習，「只要機械人解決到一個問題，我們就不需要針對個別情況研發第二款機械人」。

冀應用於物流醫療養老

目前實驗室有逾百人參與，包括數十名博士生。InnoHK香港物流機械人研究中心總監劉雲輝指，新實驗室與以往其他實驗室不同，更強調與工業、投資等界別合作，面向解決實際問題，「最終將AI從電腦屏幕，帶到現實世界」。他指「具身智能」屬新概念，在教學上有一定挑戰，目前要點是讓學生學習使用機械人結合AI做實驗和解決實際問題，尤其為物流、醫療、養老等探討科技應用場景。

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香港物流機械人研究中心業務拓展總監紀力萍指，新實驗室將為中大學生提供學習應用機械人和AI模型的機會，期望協助教育界開設目前仍較少的AI融合機械人課程。實驗室亦會按市場需求，研發突破技術和應用難關的產品，短期內希望為於下水道、後樓梯等密閉空間，或高危環境工作的技術帶來突破，長遠在港推廣技術，並打入大灣區及海外市場。

記者 歐文瀚

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