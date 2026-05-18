學者倡整合資源 支援特教生精神健康

中學生精神健康備受關注，有特教需要學生的情緒支援更為複雜。有學者坦言特教生的精神健康支援，在學習階段缺乏有效跟進與支援，甚至出現中斷，以致高中時爆發，建議社會整合資源，及時跟進。有駐校社工指學生不願求助，主要是擔心被「污名化」，害怕被人看輕，呼籲營造開放的校園文化，鼓勵有需要的學生主動求助。

陳自強建議社會整合資源，例如建立平台及資訊互通系統，讓學校及相關機構可了解青年精神健康紀錄。佘丹薇攝

患精神病的特教生人數上升，東華學院人文學院院長兼教授陳自強指，不少特教生在高小及初中階段出現適應困難，往往因缺乏跟進，亦無系統記錄他們精神健康狀況，導致情緒問題在高中時爆發。他期望未來教師全面掌握輔導特教生的方法，讓精神健康支援及心理急救普及化。對於不少學生遇問題便尋求AI解答，他坦言無補於事，學校亦面對削減資源的壓力，建議社會整合資源，例如建立平台及資訊互通系統，讓學校及相關機構可了解青年精神健康紀錄，以便及時跟進。

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樹仁大學社會工作學系高級講師馮頴芬(右一)指不少學生因擔心被「污名化」，憂慮他人會「看輕自己」而不願求助，認為要營造積極開放的校園文化。佘丹薇攝

籲營造開放的校園文化

為期兩年的「心靈健身室-香港青年共創精神健康培訓計劃」，共培訓295名來自16間中學的中四生為「青年練習生」。樹仁大學社會工作學系高級講師馮頴芬指，出現情緒困擾的中學生人數持續上升，駐校社工工作量日益繁重，而學生的精神健康個案成因複雜多樣，涉及家庭、學業、朋輩壓力等因素，「處理情緒健康並非見一兩次面就能解決」。她坦言，不少學生因擔心被「污名化」，憂慮他人會「看輕自己」而不願求助，認為要營造積極開放的校園文化，讓學生主動傾訴，同時提高老師及同學的識別能力，讓他們得到支援。

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記者 佘丹薇