國安教育｜善德基金會推全新國安漫畫 引入AR技術增學習興趣

繼去年推出《大熊貓認識國安之旅》漫畫集，向全港約1200間中小學免費贈送圖書，善德基金會近日推出全新《大熊貓學習國安之旅》漫畫集，引入擴增實境（AR）技術，讓圖畫「活起來」，將陸續送贈予全港約2000間中學、小學及幼稚園。基金會副主席陳承邦指，新書將獲教育局納入推薦教材名單，希望以最簡單、最生活化的方式，讓幼小學生初步認識「國家安全」的概念。

漫畫獲教育局納入推薦教材

石圍角小學國民教育及德育組主任黃鎧綾（右二）認為，新漫畫以熊貓為主角，使國安教育不再嚴肅遙遠，更易被學生吸收。

陳承邦表示，新版漫畫結合AR技術，令靜態圖畫可以「活起來」，學生只要用手機掃二維碼，熊貓便會在畫面中活動。受訪者提供

陳承邦稱，希望用最簡單、最生活化的方式，讓幼稚園和小學階段的學生初步認識「國家安全」概念。

陳承邦認為，留意到社會上對幼兒國家安全教育的需求越來越大，但適合幼童的教材仍然不足，故今年推出全新漫畫，其適用年齡層亦擴大至包含幼稚園到初中，另會製作網上版，讓有興趣的家長和公眾人士下載，以方便家長在家與子女一同閱讀，進一步推廣國家安全教育。

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新書結合AR技術令靜態圖畫「活起來」，學生只要用手機掃二維碼，熊貓便會在畫面中活動，生動地表達國家安全的概念；熊貓亦會帶學生走訪十多個香港地標，讓他們在熟悉的場景中，認識國家安全與日常生活的連結。繪本中又設有相關知識的二維碼，方便學生延伸學習，並提供一些趣味問題如「小熊貓會不會流汗？」等知識庫，讓學生在書中尋求答案。

陳承邦強調，希望漫畫用最簡單、最生活化的方式，讓幼稚園和小學階段的學生初步認識「國家安全」的概念，「不希望硬銷或說教方式，而是透過小朋友喜愛的熊貓角色，從日常生活，讓他們明白原來『國家安全』並非遙不可及，而是與我們息息相關」。他透露新書獲教育局正面評價、有助學校推行國民及國家安全教育，填補幼兒階段教材的空白，當局亦同意將新書納入推薦教材名單，並鼓勵學校採用。

本月內陸續贈全港2000中小幼校

《大熊貓學習國安之旅》首批共印製1.2萬本，當中2500本已於上月15日「全民國家安全教育日」開幕典禮上派發，另有2000本送贈國家安全展覽廳，並將於本月內陸續送贈至全港約2000間中學、小學及幼稚園。陳承邦表明，未來將會繼續出版國安大熊貓漫畫集，而為改良日後漫畫集的內容，基金會在派送漫畫時會邀請學校老師、家長和學生填寫問卷，了解學生的反應和學習成果，並主動聯絡個別學校，收集老師和學生在使用繪本的回饋。

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香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學是其中一間有使用新書的學校，該校國民教育及德育組主任黃鎧綾表示，會在新學年將新書納入「成長課」課程中，目前則會以活動形式推廣。她認為新書以熊貓作為故事主角，使國安教育不再嚴肅遙遠，更易被學生吸收，且書內資訊豐富，內容多元化，低年級學生可透過漫畫和AR動畫理解內容，高年級學生則可透過二維碼作延伸閱讀。

該校四年級生余卓濼稱，自己能從漫畫冊中的二維碼得知很多關於熊貓的知識，例如熊貓糞便可以做紙等；六年級生黎凱琳指書中提及颱風天災亦是國家安全中「社會安全」的一部分，讓她明白政府在颱風前的部署，是盡可能減少風暴對社會的影響，而呼籲市民不要在風暴期間出外觀浪，除保障個人安全，亦可減輕救護人員的工作負擔。

本報記者

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