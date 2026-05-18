中大成立全港首間全端具身智能實驗室 循5個方向展開研究

中文大學InnoHK香港物流機械人研究中心（HKCLR）旗下的「香港具身智能實驗室」今日正式成立，亦是香港首個坐端具身智能實驗室，與24間業界夥伴、投資機構及創科企業合作，推動具身智能技術與機械人等領域的前沿科技發展。實驗室聯合總監李鐘毓表示將循5個方向展開研究，期望透過實驗室，進行世界級的具身智能研究、與業界合作將技術突破帶至現實應用層面，以及培訓新一代的機械人技術人才。

金國慶︰具身智能帶來更多的機遇和責任

中大副校長（教育）金國慶在開幕禮致辭時強調，人工智能（AI）發展已進入新階段，從純粹數碼世界移至具身智能、與現實世界互動，為教育、研究等帶來更多的機遇和責任。他指中大過去數年一直將AI為融入至教學研當中，裝備學生面對瞬息萬變的社會，而新實驗室將容許學生透過最先進科技，探索如何於現實場景應用AI和機械人科技，化理論為現實。

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李鐘毓指，具身智能是AI與物理世界深度融合的重要載體和前沿科研問題，涉及理解複雜場境、在現實執行指令及從反饋中學習，對眾多版塊帶來重要影響。他認為HKCLR過去數年的成果為新實驗室建立重要基礎，而新實驗室將從機械人設計、機動性能、精確動作、人機互動及機械學習5個方向展開研究。

HKCLR業務拓展總監紀力萍表示，新實驗室將為中大學生提供學習應用機械人和AI模型的機會，亦希望協助教育界開設目前仍較少的AI融合機械人課程。另外，實驗室會收集市場需求和數據、研發突破技術和應用難關的產品，例如為下水道、後樓梯等密閉空間或高危環境等進行巡邏和操作的工作帶來突破，長遠為香港建立創科中心市場。

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記者歐文瀚

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