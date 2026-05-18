北都大學城籌建組 赴德國瑞士考察取經

政府正籌建「北都大學城」，政務司司長陳國基與教育局局長蔡若蓮，將分別率團出訪德國及瑞士，實地考察當地高等教育和創新科技建設，並與當地官員和專家學者交流經驗，推進建設北都大學城的工作。今次是「大學城籌劃及建設組」今年第三度出訪考察取經。

陳國基蔡若蓮分別率團

「北都發展委員會」轄下的調研專班再度出訪，由陳國基率領的代表團，昨日出發前往德國亞琛、斯圖加特和海爾布隆訪問，視察當地高等院校園區和大學城，並與官員、院校代表和專家學者就園區運作發展、發展應用科學大學及產教融合情況等進行交流。

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代表團亦將到訪人工智能（AI）創新園區，了解當地推動AI發展和培育創科人才的工作，應用科學大學聯盟成員代表亦會參與部分行程。

至於蔡若蓮，將連同籌建組和應科大聯盟成員代表，周三前往瑞士訪問伯恩、巴塞爾和蘇黎世，期間參觀當地多間大學，並與教育官員就加強合作交換意見。兩人率領的團隊預計在22日及24日分別返抵香港。

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「大學城籌劃及建設組」近期接連走訪內地及外地考察，在4月初與八大代表訪問浙江、北京及河北雄安新區等地，了解校城融合模式、高校產業聯動等情況；4月底則前往韓國，到訪首爾、世宗、大田等城市，了解校園設施、共享校區發展。蔡若蓮當時稱，將因地制宜，強化跨院校合作，完善產學研協同機制。

本報記者