嶺大校史展館開幕 展出珍貴文物 呈現辦學歷程

為迎接明年在香港復校60周年及2028年廣州創校140周年，嶺南大學在屯門校園設立的「嶺南大學校史展館」今日開幕，透過珍貴歷史檔案及藏品，重點呈現嶺大自1888年晚清時期在廣州創立的前身「格致書院」至今逾一世紀的辦學歷程。校董會主席姚祖輝指，設立校史展館有助高教界回顧歷史，同時思考在國家發展格局中的定位。

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展出多項文物 涵蓋不同辨學時期

「嶺南大學校史展館」時間為主軸，展示大學由創校、遷徙、復校至近年發展多個重要階段，陳列不同時期的校園照片、校長報告、年報、書信往來、活動小冊子等，呈現嶺南的辦學發展與轉變，重點展品包括1920年代嶺大康樂校園的歷史照片、1942年抗戰時期嶺大在粵北的照片、1967年嶺南書院成立典禮的舊照片，以及1996年嶺南學院啟用屯門新校園推出的輕鐵紀念車票等。

校董會主席姚祖輝在致辭指，嶺南創校於廣州，與華南地區的教育發展淵源深厚；今天作為本港八大中最鄰近深圳灣口岸及北部都會區的大學，與粵港澳大灣區建設緊密相連，形容展館有助高教界回顧歷史，同時思考在國家發展格局中的定位；校長秦泗釗指，展館記錄大學的變遷，更是近代中國知識分子在動盪時代中堅守教育理想的縮影，「即使在不同階段歷經社會變遷，散落各方的嶺南人仍勇於作出調整與轉型。

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姚祖輝：回顧歷史 思考國家發展定位

嶺南教育機構主席呂岳枝指，嶺南歷史跨越逾一個世紀，不少校史資料在遷校過程中散失，透過設立校史展館，重新蒐集並系統整理嶺南教育各重要階段的文獻，讓大眾銘記先輩辦學的艱辛與傳承，並了解高等教育發展與中西文化交流的關係。

另外，嶺今年度委任45名本科生為「嶺南教育機構大使」，頒發獎學金作為鼓勵，以表揚他們在學業成績、領導才能及服務社會方面的傑出表現，以承傳博雅教育的使命，積極服務嶺大、嶺南教育機構及社會。

本報記者

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