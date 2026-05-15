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獲臨時註冊後首參展 蔚來中學校監冀首年收生300人

教育新聞
更新時間：16:41 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:41 2026-05-15 HKT

隨着政府推動「搶人才」政策，專才子女的教育需求殷切，多所學校及教育機構參與「人才留港生活博覽會暨留學香港教育展」，包括早前獲批臨時註冊的蔚來中學，校監沈蓉指學校已招收幾十名學生，期望首年能招收300位學生，學校亦安排學生在深圳前海住宿，每日安排學生來港返學。

校舍設於荃灣環貿廣場的香港蔚來中學，日前獲教育局批出臨時註冊後，首次參與大型教育展。校監沈蓉指，校方展開招生工作，目前收生人數僅為幾十人，目標首年可招收約300位學生，現場亦設有面試招生服務，今日暫已發出兩封錄取通知書。學校開辦初中和高中國際普通中等教育證書(IGCSE)及英國高考(IAL)課程，以內地港籍學生及本港學生為對象。對於早前被指違規宣傳，沈容指辦學團體來自內地，存在「理解上的誤會」，強調會「認真對待香港的辦學工作」，爭取明年獲得正式註冊，以打造「Band one 級別」的優質學校為目標。

延伸閱讀：香港蔚來中學 獲教育局批出臨時註冊

周女士認為在港辦學的學校「肯定是全球認證」，相信學校在政府監管下「不會輕易出問題」。佘丹薇攝
周女士認為在港辦學的學校「肯定是全球認證」，相信學校在政府監管下「不會輕易出問題」。佘丹薇攝

不少內地家長特意到教育展參觀，其中家住深圳，有本港身分證的周女士，正為修讀IB課程的兒子了解IAL課程，認為IAL課程毋須「一試定生死」。被問及會否考慮內地機構在港開辦的學校，她表示，如果未能獲頂尖學校取錄，會考慮這類「非第一梯隊」的學校，認為在港辦學的學校「肯定是全球認證」，相信學校在政府監管下「不會輕易出問題」。

延伸閱讀：JUPAS公布修訂資助課程申請資格 人才子女須居港2年 明年設過渡期

記者佘丹薇

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