網傳堅樂小學教師課堂不當對待學生 校方︰已展開嚴肅公正調查

秀茂坪的基督教聖約教會堅樂小學，傳出有教師在課堂情緒失控，作出不當行為，引發網民討論。校方今日發出家長通告，指接獲家長及學生反映，指有學生在課堂內「懷疑受到教師不恰當對待」，強調已即時按既定機制展開嚴肅、公正的調查，並已聯絡教育局報告有關情況。

網上流傳涉事教師在課堂情緒失控，曾作出拍打枱面、抛擲椅子等不當行為，事後有學生受驚。校方在通告提到接獲家長及學生反映，指學生「懷疑受到教師不恰當對待」，校方形容高度重視，已啟動危機處理小組跟進事件，按既定機制展開調查；校方會確保正常教學不受影響，密切留意學生情緒及學習需要。校方更強調，如證實個別教師有不恰當行為，一定按教育局指引及相關程序嚴肅處理。

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教育局證實已接獲校方通報，強調重視教師的專業操守，如教師被證實違反專業操守，將按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。當局會與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見及支援。

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