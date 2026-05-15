「車迷」女技術員學徒 膺VTC傑出菁英練習生

今年是《學徒制度條例》實施50周年，職業訓練局選出10名「傑出菁英練習生」，有自小受「車迷」父親耳濡目染的女學徒，成為大型汽車服務中心唯一的女技術員學徒，更立志創立自己的汽車工程公司；亦有學士學位畢業生對前途感到迷惘，最終決定接受工程技術員（電氣）學徒訓練，向工程師之路邁進。

10人獲選VTC「傑出菁英練習生」

林映彤在大昌貿易行汽車服務中心擔任工程技術員（汽車）學徒，是公司現時唯一的女技術員學徒。VTC提供

林啟賢現於中華電力有限公司擔任見習技術員，對能為社會提供穩定可靠的電力供應深感自豪與滿足。

VTC昨舉行「學徒制度條例五十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，共150名註冊學徒獲僱主提名，最終10人獲選「傑出菁英練習生」。得主之一的林映彤，從小受父親影響，對汽車結構與零件充滿好奇，她修讀香港專業教育學院（IVE）汽車工程高級文憑課程，更加入大昌貿易行汽車服務中心擔任工程技術員（汽車）學徒，成為該公司目前唯一的女技術員學徒。她形容IVE課程學到電動車電力學、制動系統等知識，在職場大派用場，長遠希望創立屬於自己的汽車工程公司。

同樣獲獎的林啟賢，早年畢業於酒店管理相關學士課程，一度對前途感到迷惘，決定獨遊西班牙沉思，卻遇上旅館停電，令他深刻體會到穩定電力供應的重要性，返港後報讀工程技術員（電氣）學徒訓練。現在他在中電負責偏遠地區的前線電力工作，正計劃持續進修，朝着成為工程師的目標邁進。

本報記者

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