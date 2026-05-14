葉玉如：有能力承擔國家級戰略任務 科大研「天韻相機」登太空站監測碳排放

本港研發的科研載荷首登國家太空站。科技大學牽頭研製的溫室氣體探測儀「天韻相機」，日前已隨天舟十號貨運飛船升空，運抵天宮太空站，料一個月後開始出艙「服役」，實時測量溫室氣體排放。負責項目的科大講座教授蘇慧形容，兩年內完成研發是「奇蹟」，項目有潛力進一步商業化。科大校長葉玉如指，項目證明本港科研有能力貢獻國家層面的航天平台。

料一個月後出艙「服役」

「天韻相機」由科大研究團隊與跨學科領域專家學者合作研發，是全球首款輕小型、高分辨率、高精度的二氧化碳及甲烷點源協同探測儀，總重量不超過80公斤，體積比家用洗衣機更小。探測儀設置轉台組件，以助穩定地鎖定地面目標，其相機設有4個鏡頭，可同步探測二氧化碳、甲烷、氧氣及氣熔膠。探測儀的空間辨識率達到百米級，能辨識地面平方米尺度的設施，以助鎖定及監測發電廠、煤礦及堆填區等重點碳排放設施的碳排放。在天宮太空站環繞地球期間，儀器將每次針對特定地方拍攝1200張相，覆蓋2500平方公里範圍。

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探測儀通過測量太陽光穿過地球大氣層與反射，分辨不同波長變化，並通過分析氣溶膠，即空氣中的懸浮粒子如霧霾及沙塵的散射光線，精確計算空氣中的二氧化碳及甲烷濃度。項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧解釋，項目可為碳監測提供可靠數據，目標涵蓋中國陸地上空99.6%煤電廠二氧化碳及99.9%煤礦甲烷排放，將協助決策者制訂有效減碳措施。

「天韻相機」將於約一個月後「出艙」，安裝在天宮太空站外監測氣體排放，初步計劃在太空運作兩年，收集的數據將與國家生態環境部、本港的環境及生態局、天文台、電力公司及科研機構分享，並上載至聯合國環境規劃署數據庫，支持碳監測及偵測甲烷洩漏。蘇慧續稱，儀器可搭載於太空站或衛星上，成本較實惠，有潛力大量生產實現商業化，包括用於「一帶一路」沿線國家及地區，以至全球國家監測碳排放。

學者：兩年製成是「奇蹟」

蘇慧提到，在研發過程中有4至5個月一直無法達到0.2納米的光譜分辨率，團隊直到去年與內地合作單位會商，才克服困難。她形容屬精密機器的項目能在兩年內「從無到有」完成製作是「奇蹟」，提到她在美國太空總署工作的經驗，研發周期可能長達8至10年。

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科大校長葉玉如表示，為團隊在太空科技領域做出成績深感驕傲，而國家「十五五」規劃提出加快綠色低碳轉型、建設航天強國，項目充分證明科大在航天工程等領域的深厚實力，有能力承擔國家級戰略任務。

記者 高俊謙

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