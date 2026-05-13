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都大與殘奧會簽備忘錄 推動學術及研究合作

教育新聞
更新時間：21:31 2026-05-13 HKT
發佈時間：21:31 2026-05-13 HKT

都會大學與中國香港殘疾人奧委會簽署合作備忘錄，雙方將推動學術及研究層面的合作，包括通過學術及培訓課程提供專業教育，共同開展針對殘疾運動及復康治療的應用研究，共同推廣與殘疾人運動相關的課程；都大亦為有意進修的殘疾運動員，提供學習途徑，並豐富學生在殘疾運動產業的認識和學習體驗。

都大亦為有意進修的殘疾運動員，提供學習途徑，並豐富學生在殘疾運動產業的認識和學習體驗。都大提供
都大亦為有意進修的殘疾運動員，提供學習途徑，並豐富學生在殘疾運動產業的認識和學習體驗。都大提供

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區啟明指，將為運動員創造更多發展機會，為學生搭建實踐平台，推動香港共融體育的發展。都大提供
區啟明指，將為運動員創造更多發展機會，為學生搭建實踐平台，推動香港共融體育的發展。都大提供

都大副校長（策略規劃）區啟明指，將為運動員創造更多發展機會，為學生搭建實踐平台，推動香港共融體育的發展。香港殘奧會副會長梁禮賢期望合作有助把級別鑑定融入學術課程，培訓國際水平的級別鑑定師。

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本報記者


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