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施俊輝：AI成行業趨勢 培育複合型人才

教育新聞
更新時間：21:34 2026-05-13 HKT
發佈時間：21:34 2026-05-13 HKT

全球人工智能（AI）人才需求殷切。署理教育局局長施俊輝昨回應立法會議員質詢，提到社會對科技人才需求變化急速，認同社會需要「複合型人才」，需要人文與科技結合，無論是兼具人文質素的理科生，抑或懂得技術邏輯的文科生，均是培育未來人才的趨勢。他亦提到AI已涉獵各行各業，不同工種對應用AI均有基本要求，本地大學已把AI必修課程列為學生的畢業要求，務求掌握AI技能。

延伸閱讀：教育局推創新撥款計劃 施俊輝冀教育工作者善用人工智能 建構共融學習環境

有議員建議在北部都會區大學城，匯聚AI開發人才與頂尖學者。施俊輝指，政府支持大專院校發展高端的數學研究課程，各院校可就北都大學城發展構思向當局提出建議。

延伸閱讀：AI教育應用展 電子學習配套計劃22項目全亮相 施俊輝︰冀科技成教師教學得力助手

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