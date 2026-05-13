4教育基金回撥465億 累計盈餘大減 議員憂滾存利息難支撐日後運作

政府去年《財政預算案》宣布從6個規模較大的種子基金回撥615億元，其中465億元回撥自資優教育基金等4項教育相關基金。政府向立法會提供4個基金的最新財務報表，資優教育基金與學生活動支援基金的累計盈餘，從逾20多億元大幅「縮水」至不足5億元。有立法會議員擔心各基金餘下本金難以滾存足夠利息支撐日後運作，呼籲政府交代。

鄧飛︰或影響申請成功率

各基金回撥及盈餘情況 年度盈餘/虧損 回撥金額 累計盈餘 基金 2024 2025 2025 2024 2025 資優教育基金 684萬元 -18億元 18.14億元 22.73億元 4.72億元 學生活動支援基金 4715萬元 -24.18億元 24.6億元 28.69億元 4.51億元 研究基金 1億元 -402.22億元 402.97億元 524.78億元 122.56億元 資歷架構基金 3527萬元 -19.62億元 20.06億元 25.20億元 5.60億元 資料來源︰各基金財務報表

教育局向立法會提交資優教育基金、學生活動支援基金、研究基金及資歷架構基金，反映各基金截至去年8月底的最新財務報表。因應政府從基金回撥，各基金均錄得年度虧損，導致累計盈餘大減（見附表）。其中支持資優教育學苑運作的資優教育基金，以及支援有經濟需要中小學生參加全方位學習活動的學生活動支援基金，分別回撥18億元及24.6億元，前者年終結餘從2024年度的22.7億元減至上年度的4.7億元，減幅達79.2%，後者則由28.7億元減至4.5億元，減幅達84.3%，兩者均低於5億元。

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為八大提供穩定的研究撥款，並額外撥款支持特定主題研究項目的研究基金，回撥約402.97億元後，年度結餘從524.8億元減至122.6億元，減幅達76.6%；至於支持資歷架構發展及推行的資歷架構基金，需回撥約20.1億元，結餘從25.2億元減至5.6億元，減幅為77.8%。

各基金均以種子基金模式運作，本金存放於外匯基金作投資。立法會教育事務委員會副主席梁子穎指，各基金原意透過滾存利息支撐未來開支，惟目前盈餘只夠各基金未來5年運作，擔心5年後維持基金運作的資金從何而來，「以前基金根本不需要擔心『錢從何來』，靠滾存利息就能支持運作，但回撥這些款項後如何做到？」他認為政府既然從各基金回撥資金，日後未必再度注資，而政府曾表明回撥與財政赤字無關，認為政府需向公眾交代長遠如何為各基金「撲水」支撐開支。

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教育界議員鄧飛則指，隨着各基金滾存利息減少，可能影響申請相關基金的成功率，「以往本金未減少時，是否所有利息都能使用到？現在申請獲批的機會率會否降低？」他引述財政司司長陳茂波指本港公共財政趨向平衡，希望政府明年不再縮減教育開支，亦相信重新注資至各基金屬可行的爭取項目，擬提出相關質詢。

本報記者

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