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浸大夥北師港浸大 研AI手語翻譯程式

教育新聞
更新時間：22:16 2026-05-12 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-12 HKT

聽障與健聽人士長期存在溝通障礙。浸會大學與北師香港浸會大學(北師港浸大)合作，運用人工智能(AI)技術，識別面部特徵與嘴部動作，設計手語與口語翻譯的應用。團隊期望未來可以將項目落地，讓廣大聽障人士受惠。

研討會吸引150名浸大及北師港浸大的科研人才、政府代表、業界專家到場。佘丹薇攝
研討會吸引150名浸大及北師港浸大的科研人才、政府代表、業界專家到場。佘丹薇攝


本港註冊的專業手語翻譯員僅約50人，雖然坊間亦有針對手語的翻譯工具，但項目首席研究員李鈺鵬和陳東龍指，社會上的聽障人士群體龐大，坊間工具未能滿足他們的需求，令聽障人士在就醫或社交等生活上都面臨諸多不便。團隊逐開發「實時安全的手語識別與生成關鍵技術與示範應用」項目，針對聽障人士需要，以手語識別與生成作為目標，望求做到將手語的視像及圖像，轉為口語與文字，同時透過AI技術，把說話的語音轉為手語，達到為聽障與健聽人士進行翻譯。

延伸閱讀：浸大70周年校慶呈獻科技藝術盛宴-共譜重構現場音樂 

然而，手語並非國際通用，全球地區都有不同的手語表達，比如香港與內地的手語不能完全互通，而德文中的「Brother(兄弟)」與「Sister(姐妹)」需要依賴面部表情表達，這些地域差異及細節，都為翻譯溝通帶來不少的挑戰。團隊依靠AI技術，重點識別面部表情、嘴形等動作，以解決翻譯錯誤的情況，團隊亦利用「直接偏好優化」(DPO)大模型技術，通過「正樣本」及「負樣本」訓練AI，以精確捕捉手語中的各種細微差異。

這個手語與口語翻譯項目，是浸大首批「1+1+1」聯合資助項目之一，全部項目的資助總額達3000萬元。研究階段已歷一年，團隊透露，正進行精度優化及模型優化，期望未來可以推出翻譯應用，讓聽障人士及健聽人士無阻礙交流。

延伸閱讀：浸大生千架無人機投射病童夢想畫作 實踐「以科技傳遞溫暖」

北師港浸大副校長（研究與拓展）潘建新指，第二批21個擬立項項目已完成遴選，第三批項目申報即將啟動。佘丹薇攝
北師港浸大副校長（研究與拓展）潘建新指，第二批21個擬立項項目已完成遴選，第三批項目申報即將啟動。佘丹薇攝

浸大昨舉辦「粵港高校『1+1+1』聯合資助計劃研討會」，會上展示浸大與北師港浸大的首批資助項目。除了協助聽障人士的項目外，現場還涵蓋文化保育、智慧醫療及數據科學等領域的介紹。北師港浸大副校長（研究與拓展）潘建新指，第二批21個擬立項項目已完成遴選，第三批項目申報即將啟動，校方期望透過香港與珠海校園的深度協同，實現資源互補與人才跨境流動，提升兩校在新興學科領域的創新能力

記者佘丹薇

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