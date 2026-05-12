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蔡若蓮出席世界數字教育大會 港浙合作構建「協同創新共同體」

教育新聞
更新時間：19:15 2026-05-12 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-12 HKT

 

率團訪問杭州的教育局局長蔡若蓮，出席2026世界數字教育大會，並在平行會議發表題為「香港中小學數字教育轉型的實踐」專題演講，介紹本港推進數字教育策略及實踐情況，形容數字時代的教育重構是系統性變革，當局將繼續通過「學、教、評、管、研」各環節的協同推進，促進數字教育高質量發展。

延伸閱讀：施俊輝：推動AI賦能教育支援特教生

數字教育系統變革 協同推進發展

蔡若蓮稱，配合國家的科教興國戰略，及建設香港成為國際創新科技中心的目標，當局成立數字教育策略發展督導委員會，支持課程發展議會編訂《中小學數字教育藍圖》，制訂數字教育的方向與策略；又訂立《人工智能素養學習架構》，全方位提升學生的人工智能（AI）素養。

當局持續提供分層式、多元化的數字教育專業發展活動和校本支援服務，增強學校帶領變革與教學創新的專業能力，並通過優質教育基金預留20億元，支援中小學數字教育，其中5億元用於「『智』啟學教」撥款計劃，為每所公帑資助學校提供50萬元撥款，以採購AI工具及舉辦培養學生AI素養活動。

延伸閱讀：陳鶴安倡「代償教育」 加強自理解難能力 師生過於倚賴AI 副作用逐漸浮現

到訪AI試點學校 了解數據驅動教學

在世界數字教育大會閉幕式上，蔡若蓮代表本港教育局與浙江省教育廳簽署數字教育合作備忘錄，雙方將發揮在數字教育資源、技術及人才等方面的優勢，共同構建「數字教育協同創新共同體」。

行程期間，蔡若蓮到訪AI教育應用試點學校杭州市春暉小學，了解學生接受AI教育、數據驅動教學與學校管理改進等情況，她亦參觀杭州市具身智能展示中心，親身體驗智能機械人在不同場景的應用。

世界數字教育大會由國家教育部、浙江省人民政府主辦，今屆主題為「人工智能+教育：變革 發展 治理」，探討AI如何推動教育系統變革、促進教育高質量發展，並構建包容、安全、可持續的全球治理新格局。

本報記者

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