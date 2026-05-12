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VTC要求教員修讀AI課程 推虛擬導師支援學生

教育新聞
更新時間：18:15 2026-05-12 HKT
發佈時間：18:29 2026-05-12 HKT

隨着人工智能（AI）技術日漸成熟，各間院校正陸續加強應用。職業訓練局（VTC）向立法會提交的文件提到，由本學年起，全體教學人員必須修讀AI課程，同時全面推動AI虛擬導師，以支援學生學習。另外，VTC亦透過生成式AI平台，協助教師準備教學材料及處理行政工作。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會下周一（18日）將開會，討論VTC機構管治、資源運用及人力政策。VTC提交的文件提到，為配合其「人工智能策略」，自2025/26學年起，全體教學人員必須修讀AI課程，促進AI教學的創新應用，支援學生學習。

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應用AI減輕教師行政工作

針對科技運用的近期發展，VTC指由2025/26學年起，已全面推行AI虛擬導師，以個人化學習支援的方式，提升學生自主學習動力，同時為教師提供數據分析，優化教學策略。另外，其生成式AI平台將減輕教師在準備教學材料及處理行政工作上的需時，讓教學資源更聚焦於教學互動。

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為支援在AI、低能經濟等策略性範疇中提供職專教育，VTC指正陸續升級培訓及基礎設施，涵蓋AI學習平台、擴增/虛擬實境模擬環境及智能訓練中心。此外，VTC以統一AI平台提供集中的工具使用渠道，並利用AI會議記錄系統，簡化行政工作，加強運作效率。

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