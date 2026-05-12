「裘槎麥德華前瞻科研大獎」 3學者各獲500萬元科研撥款

裘槎基金會每年會向本港科研新星頒發「裘槎麥德華前瞻科研大獎」，支持他們在專業領域中取得重大突破。本年度得獎者包括香港大學工程學院機械工程系助理教授周嘉煒、科技大學物理學系助理教授王珏及城市大學材料科學及工程學系助理教授金迪，他們將各自獲得基金500萬元撥款，推動其科研項目。

港大工程學院機械工程系助理教授周嘉煒。港大提供

「裘槎麥德華前瞻科研大獎」得獎名單今日揭曉，港大工程學院機械工程系助理教授周嘉煒，憑熱管理領域的突破性研究，獲基金會頒發該項大獎。周嘉煒解釋，致力研發在微納米級具有極端熱傳導特性的新材料，以及探索主動調控熱流的方法，目標是開發接近、甚至超越現有熱傳導與隔熱基準的新材料。研究有望提升移動設備性能以及人工智能數據中心的冷卻效率。

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科大物理學系助理教授王珏。科大提供

獎金如「天使投資」

科大物理學系助理教授王珏，則憑實驗凝聚態物理領域的突破性研究獲得大獎。研究項目聚焦於原子級超薄器件，不同於該領域大部分的研究，王珏探索在超短光脈衝激發下而處於偏離平衡狀態時，可能湧現的「隱藏」量子態，為新一代電子產品的資訊處理方法確立基礎。王珏對獲獎深感榮幸，形容奬金猶如一筆「天使投資」，讓他朝更具前瞻性的科研方向探索。

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城大材料科學及工程學系助理教授金迪。城大提供

至於城大材料科學及工程學系助理教授金迪，其得獎項目透過結合分子模擬、機器學習及實驗方法，拆解高效潤滑的脂質組合，並應用於仿生材料設計，為治療骨關節炎、研發更高效的生物醫學潤滑材料尋找新方向。金迪指，現有骨關節炎的治療方法仍十分有限，今次獲獎讓她深受鼓舞，證明其研究方向切合時代需要。

「裘槎前瞻科研大獎」為裘槎基金會的最高榮譽之一，旨在表彰香港最具潛質的年輕科學家，支持他們在其專業領域取得重大突破。

本報記者

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