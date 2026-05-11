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屯門屯興路小學校地 教局歸還規劃署作其他用途

教育新聞
更新時間：21:42 2026-05-11 HKT
發佈時間：21:42 2026-05-11 HKT

小學學齡人口持續下跌，繼今年有15間小學收生不足而獲派0班後，教育局重新檢討學校用地需求。當局向屯門區議會證實，把一幅原擬於屯興路以東公營房屋的小學校地，歸還規劃署作其他用途，不再在屯門中預留校地。

藍色部分為擬議學校用地。(資料來源：屯門區議會文件)
藍色部分為擬議學校用地。(資料來源：屯門區議會文件)

校地位處屯門屯興路以東，鄰近怡峰園，連同相連用於興建公營房屋的土地達約3.3公頃，平整工程預計明年年初完成。教育局向屯門區議會提交文件，形容未來學齡人口「將呈結構性下降趨勢」，在考慮當區發展計劃、學齡人口推算、現時各級學生實際人數及學位數目、教育政策及其他因素後，決定把校地交還規劃署，考慮作其他合適的用途；當局在屯門中未再預留校地。地政總署與土木工程拓展署亦指，因應當局計劃交還校地，政府將重新檢視該地的長遠用途。

延伸閱讀：十年後中學恐關兩百間 不如大刀闊斧合併「換血」

有屯門區議員指學齡人口持續下跌、「殺校潮」持續等趨勢，促請當局調整校地規劃。根據當局早前向立法會財委會提交文件，預計全港適齡小一新生將由2027年的40600人，跌至2029年僅31500人的低位，單計屯門區將從3300人，跌至2500人，減幅達24%。

延伸閱讀：學齡人口續跌 教局推算2034年起中一新生少於小一 2035年僅32300人升中

本報記者

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