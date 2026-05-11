Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城大副校長獲任加國工程院外籍院士 表彰人工智能貢獻

教育新聞
更新時間：19:39 2026-05-11 HKT
發佈時間：19:39 2026-05-11 HKT

本港學者成就獲國際認可。香港城市大學副校長（人才及國際戰略）兼機械工程學系生物醫學工程講座教授李文榮，近日獲頒加拿大工程院外籍院士，以表彰他在微／納米技術、人工智能感測，及智能運動數據分析等領域的傑出貢獻。

李文榮指殊榮是對他及團隊多年來跨學科研究努力的肯定；期待與城大團隊繼續在國際間推動相關跨學科協作。

延伸閱讀：城大校董會訪問劍橋大學 探討深化科研合作

李文榮在跨學科研究方面成就卓著，研究涵蓋納米材料感測器、可穿戴生物醫學裝置、人工智能驅動系統及智能感測技術。他成功融合智能感測、數據分析與成果轉化，促進科研成果落地應用，推動工程科技從實驗室走向實際應用。

他同時是美國國家人工智能科學院院士、中國科學院「百人計劃」入選者，以及電機電子工程師學會（IEEE）、美國機械工程師學會（ASME）等多個國際學術組織的會士，並曾任IEEE納米技術理事會主席，積極推動全球工程及新興科技領域的合作與創新。

延伸閱讀：城大啟動量子智能產業聯盟 建設「先進算力中心」

科研學術成就外，李文榮積極倡導跨學科教育。過去二十多年來，他支持學生創新創業，協助成立多間科技初創企業，推動科研成果轉化及產業化。他早前與城大學生獲特區政府創新科技署「產學研1+計劃」（RAISe+）資助，將具身智能先進感測器技術推向商品化。

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售
突發
6小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
5小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
20小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
8小時前
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
00:57
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
社會
8小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
8小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
9小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
6小時前
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
飲食
7小時前