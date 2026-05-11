城大副校長獲任加國工程院外籍院士 表彰人工智能貢獻

本港學者成就獲國際認可。香港城市大學副校長（人才及國際戰略）兼機械工程學系生物醫學工程講座教授李文榮，近日獲頒加拿大工程院外籍院士，以表彰他在微／納米技術、人工智能感測，及智能運動數據分析等領域的傑出貢獻。

李文榮指殊榮是對他及團隊多年來跨學科研究努力的肯定；期待與城大團隊繼續在國際間推動相關跨學科協作。

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李文榮在跨學科研究方面成就卓著，研究涵蓋納米材料感測器、可穿戴生物醫學裝置、人工智能驅動系統及智能感測技術。他成功融合智能感測、數據分析與成果轉化，促進科研成果落地應用，推動工程科技從實驗室走向實際應用。

他同時是美國國家人工智能科學院院士、中國科學院「百人計劃」入選者，以及電機電子工程師學會（IEEE）、美國機械工程師學會（ASME）等多個國際學術組織的會士，並曾任IEEE納米技術理事會主席，積極推動全球工程及新興科技領域的合作與創新。

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科研學術成就外，李文榮積極倡導跨學科教育。過去二十多年來，他支持學生創新創業，協助成立多間科技初創企業，推動科研成果轉化及產業化。他早前與城大學生獲特區政府創新科技署「產學研1+計劃」（RAISe+）資助，將具身智能先進感測器技術推向商品化。

本報記者

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