中大與杭州生物公司簽署 推動婦兒AI影像大模型落地

為提升婦兒健康診斷及治療的質素，中文大學卓越婦兒健康研究院（HOPE）與杭州生物科技公司簽署合作備忘錄。雙方將在婦兒醫學領域共同推動醫學人工智能（AI）影像大模型的研發，目標將相關AI技術成果轉化為臨床應用。雙方表示，會在符合相關監管要求的前提下，探索適用於大灣區醫療健康發展的應用模式。

是次合作將結合中大卓越婦兒健康研究院與杭州生物科技公司的AI技術優勢，涵蓋學術交流、專用模型訓練、臨床轉化及驗證、醫學評估體系建設，以及人才與學術交流等範疇，並會探索服務粵港澳大灣區醫療健康發展的具體路徑。

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中大卓越婦兒健康研究院聯席總監梁德楊表示，是次合作將有效建立對接臨床需求與前沿AI技術的協作機制，期望在確保數據安全與倫理合規的前提下，將科研成果轉化為服務大灣區婦兒健康臨床需求的實際能力。

杭州生物科技公司創始人兼董事長宋寧表示，這次合作將成為推動醫學影像大模型從技術研發邁向高水平臨床應用的關鍵里程碑。

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本報記者



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